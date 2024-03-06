У російській Туві вибухнула ТЕЦ: місто залишилось без тепла, один загиблий
У російській Туві на Шагонарській ТЕЦ вранці 6 березня стався вибух, внаслідок чого місто залишилось без центрального опалення, один з постраждалих помер у лікарні.
Джерело: пропагандисти "РИА Новости", "Интерфакс", "Дождь", очільник Тиви Владислав Ховалиг, Telegram-канали Shot, Baza
Деталі: Повідомляється, що внаслідок вибуху постраждали 23 людини, 15 госпіталізовано, 6 перебувають у важкому стані. Пізніше стало відомо, що один постраждалий помер у лікарні.
Офіційною причиною вибуху в триповерховому приміщенні названо детонацію вугільного пилу. За останніми даними, пожежу на ТЕЦ локалізовано.
Також вибух на ТЕЦ у місті Шагонар призвів до відключення центрального опалення, але влада заявляє, що усі чотири котли на ТЕЦ не постраждали.
Зокрема, близько 4 тисяч жителів 12-тисячного Шагонара залишилися без опалення. Уночі температура повітря в місті опустилася до -26, сьогодні вдень обіцяють -10.
Заняття у школах Шагонара скасовані, влада закликала "максимально" зберігати тепло.
Також місцева влада підготувала теплові гармати, якими за необхідності можна буде обігрівати чотири заклади культури в райцентрі.
Нагадаємо:
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- У лютому 2024 року ВВС разом з "Медіазоною" відзначали, що для уродженців Москви та Петербургу імовірність загинути на війні в 30 - 40 разів менша, ніж для жителів Туви і Бурятії.