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У російській Туві вибухнула ТЕЦ: місто залишилось без тепла, один загиблий

Станіслав ПогоріловСереда, 6 березня 2024, 10:08
У російській Туві вибухнула ТЕЦ: місто залишилось без тепла, один загиблий
Фото: ТАСС

У російській Туві на Шагонарській ТЕЦ вранці 6 березня стався вибух, внаслідок чого місто залишилось без центрального опалення, один з постраждалих помер у лікарні.

Джерело: пропагандисти "РИА Новости", "Интерфакс", "Дождь", очільник Тиви Владислав Ховалиг, Telegram-канали ShotBaza

Деталі: Повідомляється, що внаслідок вибуху постраждали 23 людини, 15 госпіталізовано, 6 перебувають у важкому стані. Пізніше стало відомо, що один постраждалий помер у лікарні.

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Фото: Telegram-канал Baza

Офіційною причиною вибуху в триповерховому приміщенні  названо детонацію вугільного пилу. За останніми даними, пожежу на ТЕЦ локалізовано.

 
Фото: Telegram-канал Baza

Також вибух на ТЕЦ у місті Шагонар призвів до відключення центрального опалення, але влада заявляє, що усі чотири котли на ТЕЦ не постраждали.

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Зокрема, близько 4 тисяч жителів 12-тисячного Шагонара залишилися без опалення. Уночі температура повітря в місті опустилася до -26, сьогодні вдень обіцяють -10.

Заняття у школах Шагонара скасовані, влада закликала "максимально" зберігати тепло.

Також місцева влада підготувала теплові гармати, якими за необхідності можна буде обігрівати чотири заклади культури в райцентрі.

Нагадаємо:

  • Президент Росії Володимир Путін намагається покласти тягар війни в Україні на етнічні меншини, щоб уникнути проведення загальної мобілізації етнічних росіян.
  • ISW та інші аналітики раніше відзначали переважання в Україні російських батальйонів, до складу яких входять війська з Чечні, Південної Осетії, Туви, Татарстану, Башкортостану, Чувашії та інших.
  • У лютому 2024 року ВВС разом з "Медіазоною" відзначали, що для уродженців Москви та Петербургу імовірність загинути на війні в 30 - 40 разів менша, ніж для жителів Туви і Бурятії.

Теми: Росіянадзвичайна подія
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