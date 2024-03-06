У російській Туві вибухнула ТЕЦ: місто залишилось без тепла, один загиблий

У російській Туві на Шагонарській ТЕЦ вранці 6 березня стався вибух, внаслідок чого місто залишилось без центрального опалення, один з постраждалих помер у лікарні.

Джерело: пропагандисти "РИА Новости", "Интерфакс", "Дождь", очільник Тиви Владислав Ховалиг, Telegram-канали Shot, Baza

Деталі: Повідомляється, що внаслідок вибуху постраждали 23 людини, 15 госпіталізовано, 6 перебувають у важкому стані. Пізніше стало відомо, що один постраждалий помер у лікарні.

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Фото: Telegram-канал Baza

Офіційною причиною вибуху в триповерховому приміщенні названо детонацію вугільного пилу. За останніми даними, пожежу на ТЕЦ локалізовано.

Фото: Telegram-канал Baza

Також вибух на ТЕЦ у місті Шагонар призвів до відключення центрального опалення, але влада заявляє, що усі чотири котли на ТЕЦ не постраждали.

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Зокрема, близько 4 тисяч жителів 12-тисячного Шагонара залишилися без опалення. Уночі температура повітря в місті опустилася до -26, сьогодні вдень обіцяють -10.

Заняття у школах Шагонара скасовані, влада закликала "максимально" зберігати тепло.

Також місцева влада підготувала теплові гармати, якими за необхідності можна буде обігрівати чотири заклади культури в райцентрі.

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