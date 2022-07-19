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Путін відправляє воювати більше нацменшин, щоб не мобілізувати етнічних росіян — ISW

Вівторок, 19 липня 2022, 07:56
Путін відправляє воювати більше нацменшин, щоб не мобілізувати етнічних росіян — ISW
ФОТО: GETTY

Президент Росії Володимир Путін намагається покласти тягар війни в Україні на етнічні меншини, щоб уникнути проведення загальної мобілізації етнічних росіян.

Джерело: аналітики американського Інституту дослідження війни (ISW)

Деталі: ISW пише, що такі дії Путіна можуть викликати опір в етнічних анклавах у Росії. Зазначається, що в Росії заснували рух "Нова Тува" - антивоєнну організацію, що складається з активістів тувинської нацменшини. Це повідомлення примітне у контексті недавнього збільшення кількості регіональних добровольчих батальйонів, що базуються в Росії, багато з яких належать до різних етнічних груп.

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Дослівно: "Ці свідчення дозволяють припустити, що Путін може не хотіти проводити загальну мобілізацію через небажання мобілізувати велику кількість етнічних росіян".

Деталі: ISW та інші аналітики раніше відзначали переважання в Україні неетнічних російських батальйонів, до складу яких входять війська з Чечні, Південної Осетії, Туви, Татарстану, Башкортостану, Чувашії та інших.

Нагадаємо: Генштаб ЗСУ повідомив, що російське командування кидає військовослужбовців несловянських національностей  у найризикованіші атаки, через це серед них росте невдоволення.

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Теми: Росіявійна
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