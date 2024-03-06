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Зросла кількість німців, які "проти" поставок Taurus Україні

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 6 березня 2024, 11:56
Зросла кількість німців, які проти поставок Taurus Україні
Фото: Getty Images

Порівняно з лютим зросла кількість німців, які підтримую рішення канцлера Олафа Шольца відмовитися від постачання крилатих ракет Taurus Україні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на видання Die Zeit

Деталі: Лише 28% опитаних підтримують надання Києву ракет Бундесверу з радіусом дії 500 кілометрів.

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58% – проти надання цієї системи озброєнь. Більше половини з них (31%) навіть принципово проти підтримки України німецькою зброєю. 14% не змогли відповісти на запитання.

Опитування 2169 німців проводили з 1 по 5 березня, тобто після того, як канцлер чітко відмовився від постачання крилатих ракет Taurus у понеділок минулого тижня.

За відмовою Шольца стоїть страх, що Німеччина може бути втягнута у війну, якщо крилаті ракети вцілять по російській території, чи якщо німецькі солдати будуть розміщені в Україні для програмування цілей. 

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Таким чином Шольц зачіпає за живе населення. Згідно з опитуваннями YouGov, протягом останніх тижнів опозиція до постачання Taurus навіть зросла. На початку лютого (опитування з 2 по 6 лютого) 31% все ще були за і лише 49% проти, коли їм ставили те саме запитання.

Нагадаємо, нещодавно росіяни опублікували перехоплені переговори топ-представників ВПС Німеччини щодо Taurus, намагаючись зірвати поставки зброї.

Дивіться також інтерв’ю "ЄП" з нардепом Єгором Чернєвим з комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, у якому викладено все про Taurus та відмазки Шольца.

Теми: НімеччинаTaurusУкраїна
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