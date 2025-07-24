У МЗС Німеччини стримано ставляться до передачі Україні ракет Taurus

Глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що з обережністю ставиться до ініціативи щодо надання Україні далекобійних ракет Taurus.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова Вадефуля у інтерв’ю Die Zeit

Деталі: Посадовцю нагадали, що партія Вадефуля ХДС, перебуваючи в опозиції до попереднього уряду Олафа Шольца, критикувала його за те, що він не постачає крилаті ракети Taurus. Однак тепер, будучи при владі, уряд на чолі з ХДС не поспішає з наданням цих засобів ураження.

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У відповідь на це міністр зауважив, що "вже давно" стримано висловлюється з цього приводу.

"Це не є технічно проста система озброєння, якою Україна може негайно скористатися. Проте це питання потрібно постійно переглядати", – сказав він.

На уточнювальне запитання, чи розуміє він тепер позицію ексканцлера Шольца, міністр відповів, що "Україна має право захищатися від нападів".

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"Для цього вона також матиме можливості діяти на території Росії. Але ми не будемо через ваше видання розкривати Путіну, які системи озброєння ми надаємо Україні", – зазначив міністр.

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