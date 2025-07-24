Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У МЗС Німеччини стримано ставляться до передачі Україні ракет Taurus

Христина Бондарєва, Анастасія ПроцЧетвер, 24 липня 2025, 11:58
У МЗС Німеччини стримано ставляться до передачі Україні ракет Taurus
Ілюстративне фото: Getty Images

Глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що з обережністю ставиться до ініціативи щодо надання Україні далекобійних ракет Taurus.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова Вадефуля у інтерв’ю Die Zeit

Деталі: Посадовцю нагадали, що партія Вадефуля ХДС, перебуваючи в опозиції до попереднього уряду Олафа Шольца, критикувала його за те, що він не постачає крилаті ракети Taurus. Однак тепер, будучи при владі, уряд на чолі з ХДС не поспішає з наданням цих засобів ураження.

Реклама:

У відповідь на це міністр зауважив, що "вже давно" стримано висловлюється з цього приводу.

"Це не є технічно проста система озброєння, якою Україна може негайно скористатися. Проте це питання потрібно постійно переглядати", – сказав він.

На уточнювальне запитання, чи розуміє він тепер позицію ексканцлера Шольца, міністр відповів, що "Україна має право захищатися від нападів". 

РЕКЛАМА:

"Для цього вона також матиме можливості діяти на території Росії. Але ми не будемо через ваше видання розкривати Путіну, які системи озброєння ми надаємо Україні", – зазначив міністр.

Нагадаємо:

НімеччинаTaurus
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фото, ОновленоРосія вдарила КАБами по центру Харкова: 18 поранених
ОновленоУ Росії розбився пасажирський літак: ніхто не вижив
ЄБРР, який фінансує проєкти в Україні, вийшов із заявою через закон про НАБУ і САП
Сенатори США застерегли Україну від підриву антикорупційного прогресу
фото, оновленоРосіяни масовано атакували Одесу: горів Привоз та житлові будинки, постраждали чотири людини
Одіозна конгресвумен бреше, що протести у Києві – через відмову Зеленського укласти угоду з РФ
Усі новини...
Німеччина
Глава МЗС Німеччини: обмеження антикорупційних органів ускладнює шлях Україні до ЄС
ЗМІ: Німеччина схвалила продаж винищувачів Eurofighter Туреччині
Німеччина та Норвегія планують тіснішу співпрацю в галузі оборони
Останні новини
12:13
РФ зупинила експорт нафти з Казахстану через Чорне море
12:00
ППО знешкодила 90 ворожих дронів та ракету, 13 БпЛА і три крилаті "Іскандери" влучили
11:58
У МЗС Німеччини стримано ставляться до передачі Україні ракет Taurus
11:44
Уряд затвердив план реалізації мораторію на перевірки бізнесу
11:29
В Австралії на борту літака спалахнув багаж: причиною пожежі міг стати павербанк
11:17
фото, ОновленоРосія вдарила КАБами по центру Харкова: є постраждалі
11:12
футболПроросійські настрої та статус "вічно других": що варто знати про "Партизан", який гратиме проти "Олександрії"
11:07
Brave1 тепер видаватиме гранти на виробництво вибухових речовин
11:06
Трамп висловив захоплення майбутнім президентом Польщі Навроцьким
10:50
У Київському авіаінституті оголосили конкурс на президента: які вимоги до кандидатів
Усі новини...
Реклама:
Реклама: