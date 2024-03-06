Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

WSJ дізнався про участь України у війні в Судані проти Росії

Станіслав ПогоріловСереда, 6 березня 2024, 12:15
WSJ дізнався про участь України у війні в Судані проти Росії
Фото: Getty Images

Українські спецпризначенці беруть участь у бойових діях в Судані проти повстанців та російських формувань, що є частиною стратегії, спрямованої на підрив військових і економічних операцій Росії за кордоном, пише The Wall Street Journal.

Джерело: The Wall Street Journal

Дослівно: "Для України відправка військ до Африки є новою сміливою авантюрою - частиною стратегії, спрямованої на підрив військових і економічних операцій Росії за кордоном, на те, щоб зробити війну дорожчою для Москви і позиціонувати себе як оплот проти російських вторгнень, в тому числі в регіонах, де Захід не бажає брати безпосередню участь".

Реклама:

Деталі: За даними видання, голова суверенної ради республіки Судан Абдель Фаттах аль-Бурган звернувся по допомогу до президента Володимира Зеленського після того, як Судан негласно постачав Україні зброю у 2022 році.

 
Абдель Фаттах аль-Бурган, Володимир Зеленський, фото: ОП

За словами кількох українських солдатів, які брали участь в операції, на яких посилається видання, через кілька тижнів після виклику українські спецпризначенці висадилися в Судані і розпочали бойові дії, щоб витіснити повстанські сили зі столиці Хартума.

"Лінія фронту у війні між Україною та Росією тепер простягається до Африки", - стверджує WSJ.

ВІДЕО ДНЯ

У той же час, стверджується у публікації, "ця операція пов'язана зі значним політичним ризиком у момент, коли підтримка України з боку Заходу коливається".

"У Судані Україна втручається у внутрішній конфлікт у чужій країні, де загинули десятки тисяч мирних жителів, а США заявляють, що обидві сторони скоїли військові злочини. Держсекретар США Ентоні Блінкен попередив, що будь-яка країна, яка надає матеріальну підтримку, "несе відповідальність за розпалювання звірств проти суданського народу", - пише WSJ.

Очільник ГУР Кирило Буданов у коментарі виданню відмовився сказати, чи доправляли військових до Судану, але виклав обґрунтування їхньої відправки. "Війна - це ризикована справа. Ми ведемо повноцінну війну з Росією... У них є підрозділи в різних частинах світу, і ми іноді намагаємося завдати їм удару там", - підкреслив він.

За даними видання, українські військові також почали навчати суданських солдатів деяким з тих самих тактик, які допомогли їм стримувати більшу російську армію, зокрема, використанню безпілотників.

Зокрема, як твердить WSJ, українці допомогли поставити у лютому в Судан турецькі безпілотники Bayraktar TB2, здатні завдавати високоточних авіаударів.

"Вплив України все ще відчувається в Судані. За останні тижні сили Бургана відновили контроль над значною частиною Омдурману - це їхній перший значний прорив у конфлікті. Експерти пов'язують ці успіхи значною мірою з точними ударами безпілотників, а також розгортанням елітних підрозділів суданської армії. Нещодавно Київ також відправив до Порт-Судану партію пшеничного борошна, яка прибула минулого тижня", - говориться у публікації WSJ.

Що було раніше: Видання Kyiv Post 6 листопада 2023 року оприлюднило два відео, на яких, як стверджувалось, вірогідно, українські спецпризначенці полюють на найманців "ПВК Вагнер" в Судані, хоча український уряд офіційно не визнав ані розгортання бойових підрозділів у Судані, ані проведення операцій проти вагнерівців в цій країні.

Теми: СуданРосіяУкраїнавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Над Одещиною вночі захисники збили 10 "Шахедів", є влучання

Оскар 2024: "20 днів у Маріуполі" здобув перемогу

Орбан розповів про "детальні плани" Трампа щодо завершення війни: не дасть ані копійки

Зеленський – Папі: Вбивці не йдуть Європою, бо їх стримують українці під синьо-жовтим прапором

Кулеба відповів Папі Римському: Наш прапор — синьо-жовтий, інших не підніматимемо

Глава УГКЦ після слів Папи: В Україні нікому на гадку не спадає здатися

Усі новини...
Судан
ЗМІ оприлюднили відео, на яких, вірогідно, українські спецпризначенці "полюють" на вагнерівців у Судані
Буданов прокоментував можливу причетність України до ударів в Судані
Українські спецслужби, можливо, стоять за атаками на Вагнер у Судані – CNN
Останні новини
06:52
Над Одещиною вночі захисники збили 10 "Шахедів", є влучання
06:42
відеоПрокуратура показала наслідки влучання ворожого "Шахеда" в Харкові
05:56
Перший український Оскар, "якого б краще не було", та тріумф "Оппенгеймера". Підсумки кінопремії 2024
05:42
Окупанти в Криму агітують підлітків вступати до "Юнармії" – спротив
04:40
РФ запустить серійне виробництво нових авіабомб для ударів по Україні – ISW
03:52
Росіяни атакували Сумщину ракетами, авіабомбами, скидали ВОГ і міни
03:14
Оскар 2024: "20 днів у Маріуполі" здобув перемогу
02:36
Декілька груп ударних БпЛА атакували Одесу, в місті лунали вибухи
01:50
Терехов: У Харкові – "приліт" по об’єкту цивільної інфраструктури
01:16
Прем’єр Ізраїлю: Ми знищили три чверті терористичних батальйонів ХАМАС
Усі новини...
Реклама: