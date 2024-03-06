WSJ дізнався про участь України у війні в Судані проти Росії

Українські спецпризначенці беруть участь у бойових діях в Судані проти повстанців та російських формувань, що є частиною стратегії, спрямованої на підрив військових і економічних операцій Росії за кордоном, пише The Wall Street Journal.

Джерело: The Wall Street Journal

Дослівно: "Для України відправка військ до Африки є новою сміливою авантюрою - частиною стратегії, спрямованої на підрив військових і економічних операцій Росії за кордоном, на те, щоб зробити війну дорожчою для Москви і позиціонувати себе як оплот проти російських вторгнень, в тому числі в регіонах, де Захід не бажає брати безпосередню участь".

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Деталі: За даними видання, голова суверенної ради республіки Судан Абдель Фаттах аль-Бурган звернувся по допомогу до президента Володимира Зеленського після того, як Судан негласно постачав Україні зброю у 2022 році.

Абдель Фаттах аль-Бурган, Володимир Зеленський, фото: ОП

За словами кількох українських солдатів, які брали участь в операції, на яких посилається видання, через кілька тижнів після виклику українські спецпризначенці висадилися в Судані і розпочали бойові дії, щоб витіснити повстанські сили зі столиці Хартума.

"Лінія фронту у війні між Україною та Росією тепер простягається до Африки", - стверджує WSJ.

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У той же час, стверджується у публікації, "ця операція пов'язана зі значним політичним ризиком у момент, коли підтримка України з боку Заходу коливається".

"У Судані Україна втручається у внутрішній конфлікт у чужій країні, де загинули десятки тисяч мирних жителів, а США заявляють, що обидві сторони скоїли військові злочини. Держсекретар США Ентоні Блінкен попередив, що будь-яка країна, яка надає матеріальну підтримку, "несе відповідальність за розпалювання звірств проти суданського народу", - пише WSJ.

Очільник ГУР Кирило Буданов у коментарі виданню відмовився сказати, чи доправляли військових до Судану, але виклав обґрунтування їхньої відправки. "Війна - це ризикована справа. Ми ведемо повноцінну війну з Росією... У них є підрозділи в різних частинах світу, і ми іноді намагаємося завдати їм удару там", - підкреслив він.

За даними видання, українські військові також почали навчати суданських солдатів деяким з тих самих тактик, які допомогли їм стримувати більшу російську армію, зокрема, використанню безпілотників.

Зокрема, як твердить WSJ, українці допомогли поставити у лютому в Судан турецькі безпілотники Bayraktar TB2, здатні завдавати високоточних авіаударів.

"Вплив України все ще відчувається в Судані. За останні тижні сили Бургана відновили контроль над значною частиною Омдурману - це їхній перший значний прорив у конфлікті. Експерти пов'язують ці успіхи значною мірою з точними ударами безпілотників, а також розгортанням елітних підрозділів суданської армії. Нещодавно Київ також відправив до Порт-Судану партію пшеничного борошна, яка прибула минулого тижня", - говориться у публікації WSJ.

Що було раніше: Видання Kyiv Post 6 листопада 2023 року оприлюднило два відео, на яких, як стверджувалось, вірогідно, українські спецпризначенці полюють на найманців "ПВК Вагнер" в Судані, хоча український уряд офіційно не визнав ані розгортання бойових підрозділів у Судані, ані проведення операцій проти вагнерівців в цій країні.