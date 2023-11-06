ЗМІ оприлюднили відео, на яких, вірогідно, українські спецпризначенці "полюють" на вагнерівців у Судані

Видання Kyiv Post 6 листопада оприлюднило два відео, на яких, як стверджується, вірогідно, українські спецпризначенці полюють на найманців "ПВК Вагнер" в Судані, хоча український уряд офіційно не визнав ані розгортання бойових підрозділів у Судані, ані проведення операцій проти вагнерівців в цій країні.

Джерело: Kyiv Post

Дослівно: "За словами джерела Kyiv Post у секторі безпеки та оборони України, наразі в цій африканській країні триває операція із "зачистки "ПВК Вагнер", їхніх місцевих терористів і співробітників спецслужб РФ".

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Деталі: У розмові з виданням джерело додало: "На кадрах, видно роботу, ймовірно, спецпідрозділів Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР)".

Стверджується, що джерело видання відмовилося повідомити деталі операції з міркувань безпеки.

ВІДЕО ДНЯ

На першому чорно-білому відео, яке, схоже, було зняте вночі безпілотником у інфрачервоному спектрі бійці оточують будівлю, а цілі в ній виділені на відео. На іншій серії атакуючий використовує ручний гранатомет, щоб вистрілити у вікно будівлі. Далі можна побачити кілька вибухів на кадрах, зроблених звичайною камерою.

Друге відео зняте вдень, також із дрона. Українських спецпризначенців на ньому не видно, але кілька чоловіків, які виглядають як мішені, біжать вулицями густонаселеного міста чи селища.

Передісторія: