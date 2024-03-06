СБУ викрила протоієрея УПЦ МП: називав бійців "Азову" "нацистами"

Служба безпеки України задокументувала підривну діяльність митрофорного протоієрея Черкаської єпархії УПЦ МП, який виправдовував збройну агресію Росії.

Джерело: СБУ, Офіс генпрокурора, УП

Дослівно спецслужба: "На власній сторінці у Фейсбуці клірик героїзував російських окупантів та заперечував їхні воєнні злочини проти України.

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Також він поширював у соцмережі прокремлівські наративи, якими намагався дискредитувати українських захисників.

Зокрема звинувачував українських захисників у підготовці до воєнних провокацій в Одесі та називав бійців спецпідрозділу "Азов" ‒ "нацистами".

Свої дописи фігурант доповнював репостами з ворожими гаслами, фотографіями та відеосюжетами з прокремлівських інтернет-ресурсів".

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Деталі: Зазначається, що під час обшуку за місцем проживання клірика правоохоронці виявили заборонену символіку та мобільний телефон, з якого він поширював антиукраїнську агітацію (за даними прокуратури, це було впродовж січня 2024 року ред.).

Ініційовані СБУ експертизи підтвердили факти злочинних дій фігуранта.

На підставі зібраних доказів митрофорному протоієрею УПЦ МП повідомлено про підозру за ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.