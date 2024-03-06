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Масштабна пожежа в природному заказнику Києва: правоохоронці відкрили провадження

Валентина РоманенкоСереда, 6 березня 2024, 12:48
Масштабна пожежа в природному заказнику Києва: правоохоронці відкрили провадження
фото прокуратури

За фактом пожежі на території заказників місцевого значення "Осокорські луки" та "Озеро Тягле" у столиці правоохоронці розпочали досудове розслідування.

Джерело: поліція Києва, Київська міська прокуратура

Дослівно прокуратура: "Встановлюються усі обставини події, в тому числі причини виникнення пожежі, можливі особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також збитки, завдані об’єктам природно – заповідного фонду".

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Деталі: У поліції зазначають, що пожежа сталася близько 19:00 5 березня на території Дарницького району міста Києва між озерами Небреж та Тягле. Рішенням Київської міської ради зазначена територія оголошена ландшафтним заказником місцевого значення.

 

За попередніми даними вогнем знищено близько трьох гектарів сухостою. Працівникам Державної служби з надзвичайних ситуацій опівночі пожежу вдалося локалізувати.  Постраждалих у пожежі немає.

За вказаним фактом слідчі поліції столиці розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 252 Кримінального кодексу України – Умисне знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави, та об'єктів природно-заповідного фонду.

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Теми: Київпожежапрокуратураполіція
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