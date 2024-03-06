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Польські фермери вийшли на протест у Варшаві та підпалили шини

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 6 березня 2024, 13:25
Польські фермери вийшли на протест у Варшаві та підпалили шини
Фото: TVN24

У польській столиці Варшаві у середу, 6 березня, розпочалась масштабна акція протесту фермерів, яка стартувала перед офісом прем'єр-міністра, де вони підпалили шини.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Polsat News

Деталі: Повідомляється, що об 11:00 фермери розпочали акцію перед офісом прем'єр-міністра, що спричинило ускладнення руху транспорту по всьому місту. Під'їзні шляхи до столиці також заблоковані.

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Ще до початку страйку з’явилась інформація про перші інциденти, пов'язані з масовою присутністю фермерів у столиці. Серед іншого, перед будівлею канцелярії прем'єр-міністра були підпалені шини, а також труна, яка символізувала польське сільське господарство.

 
Фото: Paweł Supernak/PAP

За повідомленнями журналістів Polsat News, фермери несуть антиукраїнські плакати.

"Ми тут, щоб розповісти прем'єр-міністру про те, що нам болить, про що він повинен знати. Зелений курс, все, що з ним пов'язано, і захист польських кордонів від напливу неконтрольованих продуктів з України, Росії та Білорусі. Це те, що нам болить…Цей Зелений курс – це кінець для нас усіх. Якщо уряд не захистить нас, ми пропадемо. Польща зникне. Ми всі об'єднані разом. В єдності – сила, ми не дозволимо розділити фермерів", – сказав один з лідерів протесту під час свого виступу.

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Фото:  TVN24

За даними ЗМІ, фермерам не дозволили в'їхати до Варшави з тракторами – були встановлені загородження і шипи, щоб перешкодити фермерам в'їхати в столицю.

Після виступів демонстранти попрямували до будівлі Сейму – фермери вимагатимуть, щоб до них вийшов спікер Шимон Головня.

Передісторія:

  • Напередодні прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск запропонував фермерам, які останні кілька місяців влаштовують масові протести в країні, зустрітись цієї суботи, 9 березня, для вирішення суперечливих питань.
  • Також польський прем’єр анонсував внесення до Сейму проєкту резолюції, яка закликає Єврокомісію запровадити санкції на імпорт продуктів харчування та сільськогосподарської продукції з Росії та Білорусі.

Читайте також репортаж "Європейської правди" з кордону: Як польська влада та протестувальники блокують торгівлю з Україною

Теми: Польщасільське господарство
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