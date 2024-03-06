СБУ показала тестування нового дрона класу "малюк": його назвали "Авдіївка"

Служба безпеки України продемонструвала перший морський дрон, який був виготовлений завдяки масштабному волонтерському збору.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Перший зразок у цій партії, який СБУ показала під час тестувань, отримав назву "Авдіївка". Він відрізняється від попереднього покоління, в тому числі й зовнішнім виглядом. Sea baby 2024 року випуску – це дрон нового покоління, який вдосконалений і ще більш смертоносний для ворога".

Реклама:

фото сбу

Пряма мова глави СБУ Василя Малюка: "Майбутнє саме за технологічними підходами у війні. СБУ сьогодні намагається бути першою в цьому напрямку, і це реально вдається. У лавах служби ми виростили унікальних фахівців з морських дронів, аби й далі вдосконалювати і масштабувати роботу з очищення Чорного моря від ворога. Наша задача: знищувати окупантів і наближати Перемогу".

Деталі: Зазначається, що як і кожна модель морських дронів, "Авдіївка" пройде повний цикл морських випробувань. У процесі команда розробників СБУ буде адаптувати новітнє бортове озброєння, спеціально сконструйоване та виготовлене для використання на багатоцільових платформах, якими є Sea Baby.

ВІДЕО ДНЯ

За словами бригадного генерала СБУ "Хантера", новий SeaBaby 2024 має вдосконалені технічні характеристики, більшу бойову та маневрену спроможність. Він здатен доставити майже тонну вибухівки на понад тисячу кілометрів. СБУ задумувала цей дрон як універсальну платформу, на якій буде розміщуватися різне озброєння.

фото сбу

Що передувало: Збір на 35 морських дронів організували фандрейзингова платформа UNITED24 спільно з monobank та волонтерами. В рекордні терміни завдяки українському бізнесу, міжнародним донорам і українцям було зібрано майже 300 мільйонів гривень.

Читайте також: "Водні дрони, Ілон Маск та високоточні ракети: як Україна відвоювала Чорне море"