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Sea Baby: українці задонатили майже 300 млн за рекордні 2 дні 

Альона Мазуренко П'ятниця, 23 лютого 2024, 21:53
Sea Baby: українці задонатили майже 300 млн за рекордні 2 дні 

За рекордні два дні українці задонатили 297,5 мільйонів гривень, необхідних для виробництва 35 морських безпілотників Sea Baby.

Джерело: фандрейзингова платформа UNITED24

Дослівно: "Зібрали! 297 500 000 гривень на морські дрони для СБУ. За рекордні два дні".

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Деталі: СБУ подякувала кожному українському бізнесу та кожному громадянину, хто долучився до цього збору.

Це був перший збір на морські дрони Sea Baby, який розпочали UNITED24 та monobank разом з волонтерами.

Надводні безпілотні ударні човни Sea Baby – розробка Служби безпеки України. Протягом 2022-2023 років дрони СБУ вразили фрегати "Адмирал Макаров" та "Адмирал Эссен", а також мінний тральщик "Иван Голубец" і патрульний корабель "Ладный", ракетоносії "Самум" та "Буян", корабель "Павел Державин" та великий військовий буксир "Профессор Николай Муру", розвідувально-гідрографічний корабель "Владимир Козицкий".

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Також за допомогою Sea Baby СБУ пошкодили Кримський міст.

Sea Baby здатний нести 850 кілограмів вибухівки, розганятись до 90 км/год та долати відстань 1000 кілометрів. Його корпус виготовлений з матеріалу, який не помічають радари.

Вартість морського дрона Sea Baby — 8,5 млн грн.

Що було раніше: 22 лютого стало відомо, що UNITED24, monobank, Стерненко та Лачен збирають на 35 таких дронів.

Теми: волонтерибезпілотники
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