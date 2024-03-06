Зеленський розповів про удар РФ по Одесі, де він зустрічався з грецьким прем'єром: Є загиблі

Президент Володимир Зеленський каже, що бачив удар РФ по Одесі вранці 6 березня, оскільки разом з прем'єром Греції Кіріакосом Міцотакісом у цей момент перебував у місті. Також йому відомо про загиблих і поранених внаслідок атаки.

Джерело: Зеленський під час візиту до Одеси, передає "Суспільне"

Пряма мова: "Ми бачили сьогодні цей удар. Ви бачите, з ким ми маємо справу, їм все одно, куди бити. Я знаю, що сьогодні були жертви, всіх деталей не знаю ще, але знаю, що є загиблі, є поранені".

Реклама:

Деталі: Президент нагадав, що Україні потрібна більш потужна система протиповітряної оборони.

У момент атаки глава держави був з прем'єр-міністром Греції в порту Одеси. За словами грецького прем’єра, вибухи були близько від них.

Пряма мова Міцотакіса: "Президент Зеленський і його штаб нам показував і пояснював значення порту і те, що робиться, щоб відновити і посилити морський український шлях і якої шкоди зазнав під час атак. Уже в самому кінці ми почули звук сирен і вибухи, які були дуже близько від нас. Ми не встигли піти в захищене місце, це дуже вражаючий досвід".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Повітряну тривогу в Одеській області оголосили о 10:41, після чого пролунав потужний вибух. О 10:45 у Повітряних силах повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога.

Що передувало: Раніше грецьке видання Protothema повідомляло, армія РФ здійснила ракетний удар по Одесі, коли місто відвідував прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс. Видання стверджує, що ціллю російських військ був кортеж президента України Володимира Зеленського.