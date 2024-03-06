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В результаті російського удару по Одесі загинули 5 людей

Валентина РоманенкоСереда, 6 березня 2024, 17:58
В результаті російського удару по Одесі загинули 5 людей
наслідки удару дронів-камікадзе по Одесі 2 березня. ілюстративне фото прокуратури

Внаслідок російського удару по портовій інфрастуктурі Одеси 6 березня загинули п'ятеро людей.

Джерело: речник ВМС капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "6 березня ворог наніс удар по портовій інфрастуктурі міста. Є загиблі в кількості 5 осіб. Ведуться слідчі дії, встановлюються всі обставини чергового воєнного злочину Російської Федерації".

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Що передувало: Президент Володимир Зеленський розповів, що бачив удар РФ по Одесі вранці 6 березня, оскільки разом з прем'єром Греції Кіріакосом Міцотакісом у цей момент перебував у місті. Також він зазначив, що внаслідок цієї атаки ворога є загиблі та поранені.

Повітряну тривогу в Одеській області оголосили о 10:41, після чого пролунав потужний вибух. О 10:45 у Повітряних силах повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога.

Теми: Одеса
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