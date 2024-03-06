Сили оборони знищили російський "Зоопарк" разом з екіпажем

Артилеристи Сил оборони України розбомбили радіолокаційну станцію росіян "Зоопарк-1" на Лиманському напрямку.

Джерело: командування Сил спеціальних операцій ЗСУ у Facebook

Деталі: Повідомляється, що під час ведення розвідки на Лиманському напрямку (Донецька область) оператори розвідувальних дронів тактичної групи "Медоїд" 3-го окремого полку ССО виявили ворожу РЛС 1Л219 "Зоопарк-1". Вони певний час супроводжували ціль та надали інформацію ракетно-артилерійському підрозділу Сил оборони для подальшого ураження.

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Унаслідок вогневого ураження радіолокаційну станцію противника знищено "вщент разом з екіпажем".

У ССО заначили, що "медоїди" допомогли знищити вже сім РЛС такого типу.