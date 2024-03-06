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Розвідка розкрила деталі про колаборантку, яку ліквідували в Бердянську

Євген КізіловСереда, 6 березня 2024, 19:50
Розвідка розкрила деталі про колаборантку, яку ліквідували в Бердянську
Скриншот відео з місця ліквідації

Головне управління розвідки з'ясувало, що 6 березня у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області було ліквідовано організаторку "виборів" Путіна Світлану Самойленко. Вона була "заступницею мера".

Джерело: ГУР у Telegram

Дослівно: "ГУР МО України інформує ― 6 березня 2024 року у тимчасово окупованому Бердянську була ліквідована колаборантка  Самойленко Світлана Володимирівна, яка організовувала псевдовибори путіна на окупованих територіях Запорізької області".

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Деталі: За даними військової розвідки, після поневолення міста у 2022 році жінка добровільно пішла на співпрацю із росіянами та отримала місце у російській окупаційній адміністрації. Так званий воєнний комендант Бердянська полковник ЗС РФ Бардін призначив Самойленко на посаду "заступника мера з питань економіки, агросектору та фінансів".

В ГУР зауважують, що чоловік та повнолітній син жінки також служать російським окупантам.

За фактом співпраці Самойленко з російською окупаційною армією правоохоронні органи України відкрили  кримінальне провадження за частиною 5 статті 111-1 ККУ (колабораційна діяльність).

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Дослівно: "У межах підготовки до псевдовиборів путіна Світлана Самойленко прагнула вислужитись перед московитами: залякувала та тероризувала бердянців, примушуючи їх брати участь у незаконному фейковому голосуванні".

Що передувало: Раніше очільниця Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіцина та колаборант Володимир Рогов повідомляли, що в окупованому Бердянську підірвали одну з організаторок так званих "виборів" разом з автівкою, внаслідок отриманих травм вона померла.

Ім'я жінки вони не називали.

Окупанти підтвердили, що було підірвано автівку пособниці. За їхніми словами, під машину заклали близько півтора кілограма вибухівки в тротиловому еквіваленті.

Теми: Запорізька областьколаборантиБердянськокупація
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