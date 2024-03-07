WSJ написало про недостатню підготовку фортифікацій в Україні перед наступом РФ

Кампанія України з будівництва укріплень на дала значних результатів, а українські війська, призначені для виконання бойових завдань, змушені рити окопи, часто під обстрілами.

Джерело: The Wall Street Journal

Дослівно: "У листопаді Україна оголосила про початок кампанії з будівництва розгалуженої мережі фортифікаційних споруд уздовж лінії фронту, особливо в районі Авдіївки. Президент Володимир Зеленський закликав прискорити будівництво і закликав приватні компанії та донорів долучитися до нього.

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…Але західні чиновники і українські солдати кажуть, що ця кампанія не дала значних результатів, і відсутність прогресу стає проблемою для України, оскільки Росія посилює свої атаки. За останні дні вона витіснила українські сили з низки сіл на захід від Авдіївки, хоча пагорби і водойми трохи далі на захід можуть слугувати природними перешкодами для Києва, які захищать.

…Москва знає, що українським підрозділам не вистачає свіжих солдатів і боєприпасів. США і Європа не в змозі швидко переозброїти Київ.

Українські офіційні особи та військове командування кажуть, що нинішня тактика Росії щодо зондуючих атак має на меті скористатися ініціативою Москви на полі бою перед тим, що вони вважають ймовірним великим російським наступом вже цієї весни".

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Деталі: WSJ наголошує, що захоплення Авдіївки є найбільш значущою перемогою Москви на полі бою за майже рік.

Українські військові, як пише видання, намагаючись дати відсіч, накопичують боєприпаси і шукають можливості завдати удару по російським військам з ходу – підхід, відомий як активна оборона.

Дослівно: "Солдати в цьому районі (на Авдіївському напрямку - ред.) кажуть, що війська, призначені для виконання бойових завдань, змушені рити окопи, часто під обстрілами. Складність завдання полягає в тому, що однієї лише живої сили недостатньо.

…Побудова фізичної оборони зараз є життєво важливою для України, не в останню чергу тому, що вона також намагається мобілізувати війська.

Досі країна проводила незвичну політику, призиваючи до армії лише чоловіків віком від 27 років і звільняючи від призову всіх, хто молодший за цей вік.

Батьки трьох і більше дітей, особи, які доглядають за людьми з обмеженими можливостями, та працівники критично важливих галузей звільняються від призову. У більшості країн військова служба є більш поширеною для чоловіків і жінок, починаючи з 18 років".

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