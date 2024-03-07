Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

WSJ написало про недостатню підготовку фортифікацій в Україні перед наступом РФ

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 7 березня 2024, 10:20
WSJ написало про недостатню підготовку фортифікацій в Україні перед наступом РФ
ФОТО: "АРМІЯІНФОРМ"

Кампанія України з будівництва укріплень на дала значних результатів, а українські війська, призначені для виконання бойових завдань, змушені рити окопи, часто під обстрілами.

Джерело: The Wall Street Journal

Дослівно: "У листопаді Україна оголосила про початок кампанії з будівництва розгалуженої мережі фортифікаційних споруд уздовж лінії фронту, особливо в районі Авдіївки. Президент Володимир Зеленський закликав прискорити будівництво і закликав приватні компанії та донорів долучитися до нього.

Реклама:

…Але західні чиновники і українські солдати кажуть, що ця кампанія не дала значних результатів, і відсутність прогресу стає проблемою для України, оскільки Росія посилює свої атаки. За останні дні вона витіснила українські сили з низки сіл на захід від Авдіївки, хоча пагорби і водойми трохи далі на захід можуть слугувати природними перешкодами для Києва, які захищать.

…Москва знає, що українським підрозділам не вистачає свіжих солдатів і боєприпасів. США і Європа не в змозі швидко переозброїти Київ. 

Українські офіційні особи та військове командування кажуть, що нинішня тактика Росії щодо зондуючих атак має на меті скористатися ініціативою Москви на полі бою перед тим, що вони вважають ймовірним великим російським наступом вже цієї весни".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: WSJ наголошує, що захоплення Авдіївки є найбільш значущою перемогою Москви на полі бою за майже рік. 

Українські військові, як пише видання, намагаючись дати відсіч, накопичують боєприпаси і шукають можливості завдати удару по російським військам з ходу – підхід, відомий як активна оборона. 

Дослівно: "Солдати в цьому районі (на Авдіївському напрямку - ред.) кажуть, що війська, призначені для виконання бойових завдань, змушені рити окопи, часто під обстрілами. Складність завдання полягає в тому, що однієї лише живої сили недостатньо.

…Побудова фізичної оборони зараз є життєво важливою для України, не в останню чергу тому, що вона також намагається мобілізувати війська

Досі країна проводила незвичну політику, призиваючи до армії лише чоловіків віком від 27 років і звільняючи від призову всіх, хто молодший за цей вік.

Батьки трьох і більше дітей, особи, які доглядають за людьми з обмеженими можливостями, та працівники критично важливих галузей звільняються від призову. У більшості країн військова служба є більш поширеною для чоловіків і жінок, починаючи з 18 років".

Нагадаємо: 

Теми: війнабудівництво
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео Журналісти у Польщі зняли її торгівлю з Росією: їх затримали, забрали майно і депортували − ЗМІ

Російські добровольці анонсували удари по армії РФ у Бєлгороді і Курську

Трамп і Байден перемогли на праймеріз: будуть балотуватись від своїх партій

Суддя Булка з Франківська отримав 6 років вязниці за хабар у 5 тисяч євро

Путін натякнув, що готовий до ядерної війни проти Заходу

Путін прокоментував рейд добровольців на територію РФ: хочуть зірвати вибори і захопити території для обміну

Усі новини...
війна
Фіцо вважає, що Чехія поставила під загрозу відносини зі Словаччиною через різні погляди на війну РФ проти України 
СБУ схопила агентку РФ, яка готувала нову ракетну атаку по Одесі
Росія може воювати в Україні мінімум 2 роки − розвідка Литви
Останні новини
15:27
Окупанти затримали кримськотатарського активіста Дудакова
15:23
Близько 290 км: Пентагон може передати Україні ракети ATACMS більшої дальності — WSJ
15:07
фотоВ ОДА показали, як будують оборонні рубежі на півночі Рівненщини
15:02
Шуфрича залишили в СІЗО до 11 травня  
15:01
Збирала гроші для окупантів: в Україні судитимуть чемпіонку світу з сумо
14:41
відеоУдар по п’ятиповерхівці в Сумах: з-під завалів дістали тіло загиблого
14:38
Депутати пропонують збільшити допомогу при народженні дитини майже вдесятеро
14:32
Створено новий штучний інтелект, який може виконувати роботу програмістів
14:23
"Вибори" президента РФ: Британська розвідка розповіла, як мешканців ТОТ змушують обирати Путіна
14:22
Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість загиблих зросла до 5
Усі новини...
Реклама: