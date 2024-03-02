NYT критикує слабкі оборонні позиції українських військ під Авдіївкою

Американське видання The New York Times повідомляє про слабкі оборонні позиції українських військ на захід від Авдіївки.

Джерело: NYT із посиланням на супутникові знімки та американських посадовців та військових експертів

Деталі: У статті з заголовком "Напрочуд слабка українська оборона допомагає росіянам просуватися вперед" видання зазначає, що швидке просування російських військ біля Авдіївки частково пояснюється нестачею боєприпасів у Сил оборони через скорочення західної допомоги, але ще однією причиною є слабка українська оборона.

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На підставі супутникових знімків компанії Planet Labs видання повідомляє, що "територію на захід від Авдіївки, яку Україна намагається захистити, займають рідкісні, рудиментарні лінії окопів", яким "бракує багатьох додаткових укріплень, які могли б допомогти сповільнити російські танки і захистити основні дороги та важливу місцевість".

Дослівно: "Американські офіційні особи в приватних розмовах висловили занепокоєння тим, що Україна не зміцнила свої оборонні рубежі на ранній стадії або недостатньо добре, і що тепер вона може зіткнутися з наслідками, оскільки російські підрозділи повільно, але неухильно просуваються за межі Авдіївки".

Більше деталей: Видання зазначає, що українське командування мало достатньо часу для підготовки оборони в цьому районі.

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"Але українська оборона за межами Авдіївки являє собою рудиментарні земляні укріплення, часто зі з'єднувальною траншеєю для піхоти, щоб дістатися до вогневих позицій, розташованих найближче до ворога, але не більше", – йдеться в публікації.

Натомість зазначається, що російські укріплення біля південного села Вербове, яке Україна намагалася відбити цієї осені, "демонструють зовсім іншу картину".

"На відміну від погано укріплених сіл, які російські війська намагаються захопити під Авдіївкою, Вербове має концентричне кільце укріплень. Воно починається з траншеї, достатньо широкої, щоб затримати танки і бронемашини, що наступають, далі йде сітка цементних перешкод, відомих як "зуби дракона", які також використовуються для зупинки транспортних засобів, і, нарешті, широка траншея для піхоти. На супутникових знімках, зроблених у лютому, видно багатошарову російську оборону на захід від Вербового, а на навколишніх полях – тисячі воронок від снарядів", – пише NYT.

На думку видання, існує багато можливих причин очевидного браку оборони в Україні.

"За словами американських чиновників і військових експертів, українські посадовці, можливо, були занадто зосереджені на наступальних операціях минулого року, щоб виділити необхідні ресурси на будівництво численних траншей і танкових пасток, які російські інженери будували з кінця 2022 року на півдні країни", – йдеться в публікації.

На думку американських посадовців, тут також міг зіграти роль психологічний елемент. Якщо українські війська інтенсивно мінують певні райони, щоб перешкодити просуванню російських військ, це буде мовчазним визнанням того, що вони навряд чи будуть проводити наступальні операції в тому ж районі в майбутньому, пише видання.

Воно додає, що, в той час як Москва почала будувати оборонні лінії на півдні більш ніж за півроку до контрнаступу Києва, Україна, схоже, почала планувати нові укріплення лише три місяці тому.

Президент Володимир Зеленський під час візиту до лінії фронту наприкінці листопада заявив, що територіям на сході Донецької області, де знаходиться Авдіївка, "буде приділено максимальну увагу", відзначивши "необхідність посилення та прискорення будівництва споруд".

Але Пасі Паройнен, аналітик Black Bird Group, яка аналізує супутникові знімки та контент соціальних мереж з поля бою, сказав, що "нічого суттєвого не сталося" з часу візиту Зеленського. За словами аналітика, за межами Авдіївки "готуються нові позиції, але вони ще не становлять особливо грізної оборонної лінії" і не є порівнянними за масштабом з російськими укріпленнями на півдні.

Як зазначає NYT, затримки з будівництвом укріплень означають, що українські війська можуть бути змушені укріплювати свої оборонні рубежі під обстрілами російської армії, що робить це завдання значно складнішим.

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