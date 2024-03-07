Чоловіки тікали з України у вантажівці для тварин: для цього заплатили $10 000 — ДПСУ
Четвер, 7 березня 2024, 11:10
Прикордонники піймали чоловіків, які намагалися виїхати до Молдови у причепі для тварин.
Джерело: Державна прикордонна служба України
Дослівно: "У вантажівці для тварин водій намагався привезти до кордону порушників.
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Двох захованих пасажирів виявили прикордонники під час огляну причепа. Чоловіки зізнались, що знайшли послуги нелегального трансферу до Молдови через знайомих. Заплатили по $5000, а далі діяли за наданою інструкцією".
Деталі: На порушників склали адмінпротоколи, щодо перевізника направлено повідомлення до поліції.
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