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Чоловіки тікали з України у вантажівці для тварин: для цього заплатили $10 000 — ДПСУ

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 7 березня 2024, 11:10
Чоловіки тікали з України у вантажівці для тварин: для цього заплатили $10 000 — ДПСУ
скрін з відео ДПСУ

Прикордонники піймали чоловіків, які намагалися виїхати до Молдови у причепі для тварин.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Дослівно: "У вантажівці для тварин водій намагався привезти до кордону порушників.

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Двох захованих пасажирів виявили прикордонники під час огляну причепа. Чоловіки зізнались, що знайшли послуги нелегального трансферу до Молдови через знайомих. Заплатили по $5000, а далі діяли за наданою інструкцією".

Деталі: На порушників склали адмінпротоколи, щодо перевізника направлено повідомлення до поліції.

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Теми: МолдовакордонПрикордонна служба
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