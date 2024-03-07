Росіяни вдарили трьома КАБами по Вовчанську на Харківщині, одна загибла – поліція

Росіяни 7 березня нанесли удар трьома керованими авіаційними бомбами по місту Вовчанськ Харківської області, у результаті чого загинула жінка.

Джерело: начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко у Facebook

Пряма мова: "Тільки що три КАБи по приватному сектору Вовчанська. Попередньо одна жінка загинула (близько 40 років) під завалами будинку і одна поранена".

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Деталі: За його словами, на місці ураження працюють поліція та рятувальники.

Що було раніше: Уночі 7 березня російські окупанти завдали ударів безпілотниками по території навчального полігону ДСНС у Харківській області, у результаті чого пошкоджена адмінбудівля і спалахнула пожежа.