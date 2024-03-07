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Гуменюк розповіла про укріплення на Херсонщині, та чи можуть росіяни повернутись на правий берег

Валентина РоманенкоЧетвер, 7 березня 2024, 16:43
Гуменюк розповіла про укріплення на Херсонщині, та чи можуть росіяни повернутись на правий берег
скриншот мапи Deep State

Керівниця пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк запевняє, що оборонні споруди на правому березі Дніпра Херсонщини облаштовані так, що у російської армії немає можливості навіть наблизитися до них.

Джерело: Гуменюк у коментарі проєкту "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Розуміння є, що основна лінія бойового зіткнення в наших географічних умовах – це річка Дніпро. Тому, дійсно, для нас надважливо, щоб ворог не міг перебратися, висадитися і навіть підійти до правого берега.

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По-перше, він ландшафтно вищий за лівий берег. Це вже перша складність, яку ворогу подолати фактично неможливо. Тому, що розташування наших гармат на вищому рівні встановлює вогневий контроль над водою на момент підходу до берега".

Деталі: Гуменюк зазначила, що українські оборонні споруди облаштовані з урахуванням усіх змін ландшафту після руйнації греблі Каховської ГЕС.

За словами офіцерки, саме тому ворог превентивно працює, зокрема, безпілотниками, артилерією з лівого берега. Тобто теж робить акцент на оборонні споруди та їхнє нищення контрбатарейним способом.

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Пряма мова: "Проте облаштування оборонних споруд, те, що зараз стало хвилею чергової російської пропаганди, зокрема, в Херсонській, Миколаївській, Одеській областях, ми не робимо це з нуля, укріплюємо те, що було заготовлено, вдосконалюємо те, що було на момент повномасштабного вторгнення, можливо, недороблено, тому що робилися вже в потужних бойових умовах".

Теми: Херсонська областьвійна
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