Зеленський видав указ про демобілізацію строковиків: коли це станеться

Президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби.

Джерело: указ на сайті ОП, звернення Зеленського

Деталі: Зеленський постановив звільнити військових-строковиків в запас у квітні-травні 2024 року. Закон щодо цього зазначає, що це стосується тих військовослужбовців, термін служби яких закінчився під час воєнного стану та був продовжений понад установлені строки.

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Указ розповсюджується на військових Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту та інших утворених відповідно до законів України військових формувань військовослужбовців строкової військової служби.

Дослівно: "Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури України забезпечити за заявками Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України перевезення осіб, зазначених у статті 1 цього Указу, з додержанням вимог безпеки та проведення розрахунків за ці перевезення згідно з чинними тарифами".

Деталі: Зеленський у вечірньому зверненні повідомив, що зараз, на прохання військового командування, потрібно кілька тижнів на підготовчі процедури – на заміну людей з погляду оборонних завдань

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Пряма мова президента: "І сьогодні ж є указ про звільнення в запас строковиків – тих, хто був призваний на військову службу ще до початку повномасштабного вторгнення. Зараз, на прохання військового командування, потрібно кілька тижнів на підготовчі процедури – на заміну людей з погляду оборонних завдань, і з квітня строковики будуть відправлені в запас. Знаю, що частина з них підписали контракт щодо служби в Силах оборони. Я вдячний кожному".

Що цьому передувало: