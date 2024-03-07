Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський видав указ про демобілізацію строковиків: коли це станеться

Тетяна ОлійникЧетвер, 7 березня 2024, 19:53
Зеленський видав указ про демобілізацію строковиків: коли це станеться
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ. ФОТО З САЙТУ ОП

Президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби.

Джерело: указ на сайті ОП, звернення Зеленського

Деталі: Зеленський постановив звільнити військових-строковиків в запас у квітні-травні 2024 року. Закон щодо цього зазначає, що це стосується тих військовослужбовців, термін служби яких закінчився під час воєнного стану та був продовжений понад установлені строки.

Реклама:

Указ розповсюджується на військових Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту та інших утворених відповідно до законів України військових формувань військовослужбовців строкової військової служби.

Дослівно: "Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури України забезпечити за заявками Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України перевезення осіб, зазначених у статті 1 цього Указу, з додержанням вимог безпеки та проведення розрахунків за ці перевезення згідно з чинними тарифами". 

Деталі: Зеленський у вечірньому зверненні повідомив, що зараз, на прохання військового командування, потрібно кілька тижнів на підготовчі процедури – на заміну людей з погляду оборонних завдань

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова президента: "І сьогодні ж є указ про звільнення в запас строковиків – тих, хто був призваний на військову службу ще до початку повномасштабного вторгнення. Зараз, на прохання військового командування, потрібно кілька тижнів на підготовчі процедури – на заміну людей з погляду оборонних завдань, і з квітня строковики будуть відправлені в запас. Знаю, що частина з них підписали контракт щодо служби в Силах оборони. Я вдячний кожному".

Що цьому передувало:  

  • 23 лютого цей законопроєкт за основу і вцілому підтримала Верховна Рада.
  • 24 листопада 2023 року секретар РНБО Олексій Данілов після засідання Ставки верховного головнокомандуючого заявив, що військовослужбовці строкової служби, термін служби яких вже закінчився, найближчим часом будуть демобілізовані.
  • Він зокрема повідомив, що строковики, в яких закінчився термін служби, але які бажають залишитися, зможуть зробити це, уклавши контракт. Інші ж будуть демобілізовані.

Теми: ЗеленськийуказиЗбройні сили
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео Журналісти у Польщі зняли її торгівлю з Росією: їх затримали, забрали майно і депортували − ЗМІ

Російські добровольці анонсували удари по армії РФ у Бєлгороді і Курську

Трамп і Байден перемогли на праймеріз: будуть балотуватись від своїх партій

Суддя Булка з Франківська отримав 6 років вязниці за хабар у 5 тисяч євро

Путін натякнув, що готовий до ядерної війни проти Заходу

Путін прокоментував рейд добровольців на територію РФ: хочуть зірвати вибори і захопити території для обміну

Усі новини...
Зеленський
Зеленський відправляє Залужного послом у Велику Британію
Удар по Одесі: в Офісі президента не виключають, що РФ могла цілитися по Зеленському та прем'єру Греції
Зеленський вручив 30 сертифікати на квартири Героям України та родинам загиблих Героїв 
Останні новини
15:36
Італія веде перемовини з китайською Chery про запуск заводу з виробництва авто - Reuters
15:27
Окупанти затримали кримськотатарського активіста Дудакова
15:25
Голова молдовської Гагаузії заявила, що домовлялась в РФ про дешевий газ і "бонуси до зарплат"
15:23
Близько 290 км: Пентагон може передати Україні ракети ATACMS більшої дальності — WSJ
15:20
Україні загрожує мільярдний дефіцит бюджету через європейський вуглецевий тариф
15:07
фотоВ ОДА показали, як будують оборонні рубежі на півночі Рівненщини
15:05
ЄС ухвалив закон про ШІ: компанії вважають його занадто суворим
15:02
Шуфрича залишили в СІЗО до 11 травня  
15:01
Збирала гроші для окупантів: в Україні судитимуть чемпіонку світу з сумо
14:41
відеоУдар по п’ятиповерхівці в Сумах: з-під завалів дістали тіло загиблого
Усі новини...
Реклама: