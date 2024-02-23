Верховна Рада проголосувала за демобілізацію строковиків

Верховна Рада ухвалила президентський закон про звільнення в запас строковиків після завершення терміну військової служби під час воєнного стану.

Джерело: нардеп фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram

Пряма мова: "Парламент схвалив законопроєкт #11035 щодо строковиків. Одразу за основу та в цілому. Даємо право президенту їх звільнити. Законопроект був внесений ad-hoc".

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Деталі: "За" проголосували 319 нардепів.

Передісторія:

24 листопада 2023 року секретар РНБО Олексій Данілов після засідання Ставки верховного головнокомандуючого заявив, що військовослужбовці строкової служби, термін служби яких вже закінчився, найближчим часом будуть демобілізовані.

Він зокрема повідомив, що строковики, в яких закінчився термін служби, але які бажають залишитися, зможуть зробити це, уклавши контракт. Інші ж будуть демобілізовані.

22 лютого 2024 року президент Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт про звільнення в запас строковиків після завершення терміну військової служби під час воєнного стану.