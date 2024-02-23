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Верховна Рада проголосувала за демобілізацію строковиків

Валентина РоманенкоП'ятниця, 23 лютого 2024, 11:55
Верховна Рада проголосувала за демобілізацію строковиків
ілюстративне фото з сайту "Армія Inform"

Верховна Рада ухвалила президентський закон про звільнення в запас строковиків після завершення терміну військової служби під час воєнного стану.

Джерело: нардеп фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram

Пряма мова: "Парламент схвалив законопроєкт #11035 щодо строковиків. Одразу за основу та в цілому. Даємо право президенту їх звільнити. Законопроект був внесений ad-hoc".

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Деталі: "За" проголосували 319 нардепів.

Передісторія:

  • 24 листопада 2023 року секретар РНБО Олексій Данілов після засідання Ставки верховного головнокомандуючого заявив, що військовослужбовці строкової служби, термін служби яких вже закінчився, найближчим часом будуть демобілізовані.
  • Він зокрема повідомив, що строковики, в яких закінчився термін служби, але які бажають залишитися, зможуть зробити це, уклавши контракт. Інші ж будуть демобілізовані.
  • 22 лютого 2024 року президент Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт про звільнення в запас строковиків після завершення терміну військової служби під час воєнного стану.  

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Теми: демобілізаціяарміяВерховна Рада
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