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Кулеба про погодження Залужного на посаду посла: Дуже логічний крок

Тетяна ОлійникЧетвер, 7 березня 2024, 22:42
Кулеба про погодження Залужного на посаду посла: Дуже логічний крок
Дмитро Кулеба. Фото - Getty Images

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що військовий бекґраунд колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного стане перевагою на посаді посла України у Великій Британії.

Джерело: Кулеба в етері телемарафону

Деталі: За словами Кулеби, він мав кілька розмов із Залужним, з яких переконався, що "лежить душа в нашого шановного генерала, колишнього головкома до дипломатичної роботи".

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Пряма мова: "Більше того, профільна освіта навіть у нього теж є – здається, у 2020 році отримав диплом магістра за спеціальністю міжнародні відносини. Тому я думаю, що це дуже логічний крок.

Я як міністр, безумовно зацікавлений у сильному послі в Лондоні. Президент зважив усі фактори і вирішив, що саме Валерій Залужний є оптимальною кандидатурою, тому це однозначно підсилення для нашої системи".

Деталі: За словами Міністра, однією з ключових вимог до посла в Британії було розуміння військового контексту. Також Лондон є однією з найважливіших столиць світу, де присутні посольства країн Глобального Півдня.

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Пряма мова: "Туди не відправляють абикого. Лондон для будь-якої країни – це надзвичайно важливе місце призначення і в спілкуванні з цими послами, які працюють у Лондоні, я переконаний, що Валерій Залужний буде однією з найбільш шановних фігур, і він принесе багато користі не лише з точки зору двосторонніх відносин з Британією, а й для кулуарної дипломатії з країнами Азії, Африки, Латинської Америки".

Передісторія: 

7 березня Володимир Зеленський погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду посла України у Великій Британії, Міністерство закордонних справ України спрямувало британській стороні відповідний запит.

Зеленський у вечірньому зверненні повідомив, що Залужний говорив йому саме про дипломатичний напрямок. 

Теми: ЗалужнийКулеба ДмитроВелика Британія
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