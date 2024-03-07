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Зеленський відправляє Залужного послом у Велику Британію

Тетяна ОлійникЧетвер, 7 березня 2024, 19:18
Зеленський відправляє Залужного послом у Велику Британію
Фото з нагородження Залужного званням Герой України, 9 лютого 2024 року. Фото - ОП

Володимир Зеленський погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду посла України у Великій Британії, Міністерство закордонних справ України спрямувало британській стороні відповідний запит.

Джерело: коментар на сайті МЗС, звернення Зеленського, "Європейська правда"

Дослівно МЗС: "У четвер, 7 березня 2024 року, Президент України погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду Надзвичайного і Повноважного Посла України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії. Міністерство закордонних справ України спрямувало британській стороні відповідний запит на агреман".

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Доповнено: Зеленський у вечірньому зверненні повідомив, що Залужний говорив йому саме про дипломатичний напрямок. 

Пряма мова Зеленського: "Сьогодні погодив кандидатуру посла нашої держави у Великій Британії. Генерал Валерій Залужний говорив мені саме про такий напрямок для себе – дипломатичний. Міністерство закордонних справ України направило відповідний запит на агреман. Наше союзництво з Британією має тільки зміцнюватися".

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Деталі: Співрозмовник "Європейської правди" в уряді раніше казав, що в МЗС позитивно ставляться до призначення Залужного послом у Британію, але виступають за те, щоб перед відрядженням ексголовкома минули кілька місяців, щоб він підтягнув англійську мову.

"Він (Залужний. – Ред.) може бути дуже успішним у Британії, оскільки буде вхожим в усі клуби, а політика у Британії робиться саме так", – говорив співрозмовник.

Передісторія:

Попереднім послом був ексголова МЗС Вадим Пристайко, якого Зеленський призначив 20 липня 2020 року. Його звільнили у липні 2023-го після коментаря Зеленського в бік тодішнього британського міністра оборони Бена Воллеса про необхідність більшої вдячності союзникам.

Що передувало

  • 8 лютого президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних сил.
  • Зеленський призначив генерал-полковника Олександра Сирського головнокомандувачем Збройних сил України.
  • Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк серед причин звільнення Валерія Залужного назвав необхідність переглянути тактику дій та не допустити стагнації по лінії фронту.
  • Президент Володимир Зеленський відповідаючи на запитання, чому звільнили головнокомандувача Збройних сил генерала Валерія Залужного та ключове керівництво ЗСУ, сказав, що це перезавантаження, перебудова та зміна менеджменту військового командування. 

Теми: ЗалужнийЗеленськийВелика Британія
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