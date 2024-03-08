Обстріли Сумщини: понад 230 вибухів за добу

Протягом минулого дня росіяни здійснили 32 обстріли територій Сумської області, атакували ракетами, скидали вибухові пристрої з дронів, зафіксовано понад 230 вибухів.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Дослівно: "Сумська громада: був ракетний удар (1 вибух) по м. Суми. Внаслідок удару поранено одну цивільну особу; пошкоджено приміщення школи, центральної міської лікарні, обласного центру екстреної медичної допомоги, водоканалу".

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Деталі: Зафіксовано 233 вибухи. Обстрілів зазнали Сумська, Юнаківська, Хотінська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Середино-Будська, Свеська, Зноб-Новгородська громади.

По Миропільській громаді ворог бив з артилерії, 16 вибухів та РСЗВ, 6 вибухів. Крім того, відбулося скидання з БпЛА вибухового пристрою, 2 вибухи.

По Краснопільській громаді здійснено удар FPV дроном, 1 вибух, мінометні обстріли, 12 вибухів; скидання з БпЛА вибухових пристроїв, 2 вибух; артобстріл, 3 вибухи; та обстріл з РСЗВ, 3 вибухи.

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В Юнаківській громаді зафіксовано артилерійський обстріл, 5 вибухів та мінометний обстріл, 6 вибухів; скидання з БпЛА вибухового пристрою, 1 вибух.

По Свеській громаді був кулеметний обстріл.

У Білопільській громаді зафіксовано обстріл з мінометів, 2 вибухи; АГС, 29 вибухів та артилерії, 23 вибухи.

По Есманьській громаді здійснено пуски НАР з гелікоптера, 10 вибухів.

На Великописарівську громаду росіяни скинули 15 мін.

По Середино-Будській громаді ворог вдарив з артилерії, 12 вибухів.

По Зноб-Новгородській громаді здійснено обстріл з РСЗВ, 6 вибухів.

У Хотінській громаді зафіксовано артилерійський обстріл, 8 вибухів.