Обстріли Сумщини: понад 230 вибухів за добу
Протягом минулого дня росіяни здійснили 32 обстріли територій Сумської області, атакували ракетами, скидали вибухові пристрої з дронів, зафіксовано понад 230 вибухів.
Джерело: військова адміністрація Сумської області
Дослівно: "Сумська громада: був ракетний удар (1 вибух) по м. Суми. Внаслідок удару поранено одну цивільну особу; пошкоджено приміщення школи, центральної міської лікарні, обласного центру екстреної медичної допомоги, водоканалу".
Деталі: Зафіксовано 233 вибухи. Обстрілів зазнали Сумська, Юнаківська, Хотінська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Середино-Будська, Свеська, Зноб-Новгородська громади.
По Миропільській громаді ворог бив з артилерії, 16 вибухів та РСЗВ, 6 вибухів. Крім того, відбулося скидання з БпЛА вибухового пристрою, 2 вибухи.
По Краснопільській громаді здійснено удар FPV дроном, 1 вибух, мінометні обстріли, 12 вибухів; скидання з БпЛА вибухових пристроїв, 2 вибух; артобстріл, 3 вибухи; та обстріл з РСЗВ, 3 вибухи.
В Юнаківській громаді зафіксовано артилерійський обстріл, 5 вибухів та мінометний обстріл, 6 вибухів; скидання з БпЛА вибухового пристрою, 1 вибух.
По Свеській громаді був кулеметний обстріл.
У Білопільській громаді зафіксовано обстріл з мінометів, 2 вибухи; АГС, 29 вибухів та артилерії, 23 вибухи.
По Есманьській громаді здійснено пуски НАР з гелікоптера, 10 вибухів.
На Великописарівську громаду росіяни скинули 15 мін.
По Середино-Будській громаді ворог вдарив з артилерії, 12 вибухів.
По Зноб-Новгородській громаді здійснено обстріл з РСЗВ, 6 вибухів.
У Хотінській громаді зафіксовано артилерійський обстріл, 8 вибухів.