З чотирьох населених пунктів Донеччини примусово евакуюють дітей − Мінреінтеграції
Через безпекову ситуацію в чотирьох населених пунктах Донецької області запровадили примусову евакуацію дітей, повідомляє Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Джерело: Мінреінтеграції
Дослівно міністерство: "Учасники Коордштабу одноголосно підтримали проведення примусової евакуації дітей з їхніми батьками або іншими законними представниками з окремих населених пунктів Донецької області".
Деталі: Повідомляється, що загалом планують евакуювати 28 дітей.
Мінреінтеграції наголошує, що евакуйованих дітей разом із супроводжуючими особами забезпечать безкоштовним прихистком у більш безпечних регіонах, фінансовою та гуманітарною допомогою, психологічною підтримкою тощо.
Евакуація здійснюється безкоштовно.
"Для попереднього запису необхідно зателефонувати на гарячу лінію Донецької ОВА з питань проведення евакуації за номером: 0 800 408 911.
Також про бажання евакуюватися можна повідомити на гарячу лінію Мінреінтеграції 15-48 або ж написати нам у месенджери WhatsApp/Telegram/Viber на номер: (096) 078-84-33", − наголосили у міністерстві.
Передісторія:
- Раніше голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що Рада оборони Харківської області вирішила провести примусову евакуацію сімей з дітьми з 18 населених пунктів Великобурлуцької та Вільхуватської територіальних громад, що розташовані на Куп’янському напрямку.