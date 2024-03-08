З чотирьох населених пунктів Донеччини примусово евакуюють дітей − Мінреінтеграції

Через безпекову ситуацію в чотирьох населених пунктах Донецької області запровадили примусову евакуацію дітей, повідомляє Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Джерело: Мінреінтеграції

Дослівно міністерство: "Учасники Коордштабу одноголосно підтримали проведення примусової евакуації дітей з їхніми батьками або іншими законними представниками з окремих населених пунктів Донецької області".

Реклама:

Деталі: Повідомляється, що загалом планують евакуювати 28 дітей.

Мінреінтеграції наголошує, що евакуйованих дітей разом із супроводжуючими особами забезпечать безкоштовним прихистком у більш безпечних регіонах, фінансовою та гуманітарною допомогою, психологічною підтримкою тощо.

Евакуація здійснюється безкоштовно.

ВІДЕО ДНЯ

"Для попереднього запису необхідно зателефонувати на гарячу лінію Донецької ОВА з питань проведення евакуації за номером: 0 800 408 911.

Також про бажання евакуюватися можна повідомити на гарячу лінію Мінреінтеграції 15-48 або ж написати нам у месенджери WhatsApp/Telegram/Viber на номер: (096) 078-84-33", − наголосили у міністерстві.

Передісторія: