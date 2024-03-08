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Обробляв землю і підірвався на російській міні: на Херсонщині загинув чоловік

Валентина РоманенкоП'ятниця, 8 березня 2024, 12:04
Обробляв землю і підірвався на російській міні: на Херсонщині загинув чоловік
фото прокуратури

Внаслідок підриву ворожого боєприпасу на Херсонщині згинув чоловік.

Джерело: прокуратура Херсонської області

Дослівно: "За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством".

Деталі: За даними слідства, 8 березня близько 10:30 в селі Широка Балка Станіславської громади, під час обробітку землі місцевий житель натрапив на вибуховий пристрій, залишений російськими військовими.

Від здетонування вибухонебезпечного предмета чоловік загинув.

 

Наразі тривають першочергові слідчі дії за участі співробітників прокуратури та поліції.

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Теми: Херсонська областьвійна
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