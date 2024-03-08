Ексдепутата Київради, який служить в ЗСУ, оголосили в розшук у справі 10-річної давнини

Колишнього депутата Київради Святослава Кутняка (співзасновника партії "Народовладдя"), який служить в ЗСУ, оголосили в розшук у справі про "сміттєву люстрацію" нардепа Віктора Пилипишина, якій уже 10 років.

Джерело: сам Кутняк у Facebook

Пряма мова: "Мене оголосили в розшук поки я перебуваю на фронті".

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Деталі: Ексдепутат нагадав деталі справи: у 2014 році "одіозний нардеп-корупціонер" Віктор Пилипишин, який пройшов до Верховної Ради шляхом "кричущих" фальсифікацій виборів під час Майдану й голосував за диктаторські закони Януковича, намагався знову пройти в Раду. Активісти тоді застосували до Пилипишина так звану "сміттєву люстрацію" – його кинули у смітник та облили червоною фарбою. Правоохоронці порушили щодо цього випадку кримінальну справу. Під підозру потрапив і Кутняк.

За його словами, в 2016 році, після суспільного розголосу, прокуратура Києва цю справу проти нього закрила. Але тепер вона "знову раптом ожила" та його оголосили в розшук.

Колишній депутат вимагає закрити кримінальну справу й не заважати йому "захищати Батьківщину".

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Кутняк вважає, що влада використала Пилипишина, аби залякати його, щоб він припинив критикувати владу і висвітлювати її корупційні оборудки.