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ЦНС: У Росії ракетне виробництво відстає на 6 місяців завдяки "Кібер спротиву" 

Олена ІвашківСубота, 9 березня 2024, 01:22
ЦНС: У Росії ракетне виробництво відстає на 6 місяців завдяки Кібер спротиву 
Російська ракета, фото: ЦНС

Сили оборони отримали від активістів "Кібер спротиву" документацію російських виробників ракет: стали відомі фірми-прокладки, через які купували необхідні запчастини для виготовлення зброї.

Джерело: Центр національного спротиву (ЦНС)

Деталі: Зокрема в розпорядженні кіберфахівців є документація "Спеціального технічного центру" та "Дубненського машинобудівного заводу", де "прості росіяни" виготовляють зброю для вбивства українців.

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Дослівно: "Операція тривала понад рік, й тепер в розпорядженні відповідних органів є дані для блокування фірм-прокладок та розширення санкцій, адже РФ не здатна виготовляти сучасні ракети самостійно через технологічну відсталість".

Ще деталі: Загалом, російський ВПК наразі шукає нові шляхи постачання, а держзамовлення по ракетній програмі вперше з 2022 року затримується на 4-6 місяців. 

Результатом операції кіберактивістів стали зірвані плани зі знищення енергетичної інфраструктури та збережені життя українців. 

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Теми: зброявійнакібербезпека
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