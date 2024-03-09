Безпілотники атакували Таганрог: ціллю став авіазавод, де ремонтують літак А-50

У ніч на 9 березня російські Таганрог і Курськ зазнали атаки безпілотників. Постраждав Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс ім. Г. М. Берієва.

Джерело: Astra, Mash, губернатор Ростовської області Василь Голубєв у Telegram, губернатор Курської області Роман Старовойт у Telegram

Деталі: Місцеві жителі повідомляли про велику кількість дронів у небі над Таганрогом.

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Люди чули не менше п'яти вибухів. За словами очевидців, летіли безпілотники з боку моря. Окрім цього, працювала ППО.

Наліт безпілотників тривав більше години. Голубєв назвав атаку "масованою" і заявив, що вона була відбита силами ППО.

За його словами, поранення отримав співробітник МНС, який брав участь у ліквідації наслідків на землі. Потерпілого госпіталізовано, загрози його життю немає.

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Місцеві телеграм-канали пишуть, що міг постраждати Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс ім. Г. М. Берієва.

В Курську місцева влада також повідомила про атаку безпілотників.

За словами Старовойта, уламки збитого у Курську БпЛА впали на дах поліклініки. Через загрозу вибуху евакуйовано пацієнтів реанімації сусідньої лікарні.

Доповнено о 6.00: Міноборони Росії повідомило, що вночі над російськими регіонами нібито було перехоплено та знищено 47 дронів: 1 над Бєлгородською областю, 2 – над Курською, 3 – над Волгоградською та 41 – над Ростовською областями.

Доповнено о 7.00: Російські військові блогери вважають, що метою масованої атаки БпЛА в Таганрозі був авіаційний завод Берієва, який виробляє літаки-амфібії Бе-200. Крім того, в цехах заводу зараз ремонтують літак ДРЛО А-50 ВКС Росії, який раніше постраждав від атаки дронів.