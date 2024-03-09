Залужний ще до призначення послом пройшов ВЛК, де його визнали непридатним – ЗМІ

Ексголовнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний взимку, ще до призначення його на посаду посла у Великій Британії, пройшов військово-лікарську комісію, де був визнаний непридатним для служби в армії.

Джерело: ZN.UA з посиланням на власних співрозмовників

Деталі: За даними видання, після звільнення зі своєї посади рішенням президента Володимира Зеленського Залужний був виведений у розпорядження міністра оборони.

Реклама:

Дослівно: "Якоїсь значимої військової посади, адекватної рівню підготовки і досвіду Залужного, міністр оборони Умєров не запропонував, як не запропонував її раніше і президент Зеленський.

За цих умов, генерал Залужний прийняв рішення звільнитися з військової служби, щоб мати можливість і право зайнятися іншою справою".

Більше деталей: Журналісти пояснюють, що кількатижнева затримка з цим була повʼязана з тим, що після прийняття закону з новим переліком військових звань не була завершена відповідна зміна нормативної бази, зокрема в указах президента.

ВІДЕО ДНЯ

Відтак немає чіткої ясності, хто має звільняти Залужного в званні генерала з військової служби — міністр оборони своїм наказом чи президент своїм указом, як раніше звільняли генералів армії України.

Довідково: Людина, яка є діючим генералом, не може працювати дипломатом.

Згідно з чинним законодавством, після двох місяців перебування у розпорядженні міністра військовослужбовцеві припиняється виплата грошового забезпечення, крім окладу за військовим званням.

Для генерала Залужного, який має найвище військове звання, це складає 1762 гривні на місяць.

Нагадаємо: Днями Зеленський погодив кандидатуру Залужного на посаду посла України у Великій Британії.