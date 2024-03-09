Вбивство військового на Одещині: поліція затримала підозрюваного

Поліція Одещини затримала підозрюваного у вбивстві військовослужбовця, тіло якого виявили 8 березня у Подільську.

Джерело: поліція Одеської області

Деталі: У поліції на наступний день після виявлення тіла військового заявили про затримання підозрюваного.

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Ним виявився житель Одеської області, який тимчасово проживав у райцентрі. За скоєне правопорушнику загрожує до 15-ти років позбавлення волі.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Що передувало: 8 березня у місті Подільськ Одеської області на вулиці знайшли тіло чоловіка у військовій формі.