В Ізраїлі – 4-денні акції протесту проти уряду Нетаньягу

Тисячі демонстрантів заповнили вулиці біля Кнесету в Єрусалимі в неділю ввечері, розпочавши 4-денні акції протесту з вимогою відставки уряду.

Джерело: The Times of Israel

Деталі: Організатори протесту закликали прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу та його уряд піти у відставку, провести дострокові вибори в Ізраїлі, а лідерів країни – погодитися на угоду про звільнення 130 заручників, що утримуються в Газі з моменту атаки ХАМАСу 7 жовтня.

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Організатори заявили, що в акції взяли участь понад 100 тисяч осіб, тоді як ЗМІ повідомляли про десятки тисяч людей.

100 אלף מפגינים בירושלים.

בחירות עכשיו, את כולם עכשיו.



קרדיט: אמיר גולדשטיין pic.twitter.com/0GR4xNsDnm — yayafink (יאיא פינק) (@yayafink) March 31, 2024

Багато учасників мітингу в Єрусалимі висловили недовіру до того, що Нетаньягу все ще при владі, і що країна досі не провела вибори, через шість місяців після терористичної атаки ХАМАСу.

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За повідомленням поліції, затримали щонайменше одного протестувальника.

З настанням ночі в неділю протестувальники встановили понад 100 наметів біля Кнесету.

Нагадаємо: Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію з вимогою негайного припинення вогню між Ізраїлем та палестинськими терористами з ХАМАС, а також звільнення всіх заручників після того, як США утрималися під час голосування. Решта 14 членів Радбезу проголосували за резолюцію, яку запропонували 10 її обраних членів.

Нетаньягу в наприкінці березня скасував заплановану поїздку делегації до Вашингтона, про яку особисто просив президент США Джо Байден.