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Нетаньяху скасував поїздку делегації до США після резолюції ООН про припинення вогню

Олена ІвашківВівторок, 26 березня 2024, 06:01
Нетаньяху скасував поїздку делегації до США після резолюції ООН про припинення вогню
фото ілюстраційне: Getty Images

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху в понеділок скасував заплановану поїздку делегації до Вашингтона, про яку президент Джо Байден особисто просив тиждень тому. 

Джерело: CNN

Деталі: Нетаньяху пригрозив відкликати делегацію, якщо США не накладуть вето на резолюцію Ради Безпеки ООН, що закликає до негайного припинення вогню в Секторі Гази в понеділок. США утрималися під час голосування, що дозволило ухвалити резолюцію.

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Американські офіційні особи планували запропонувати ізраїльській делегації набір альтернативних варіантів боротьби з ХАМАС у місті Рафах на півдні Сектора Гази, сподіваючись запобігти тому, що, на думку США, може призвести до гуманітарної катастрофи, якщо Ізраїль розпочне повномасштабне наземне вторгнення.

Американські офіційні особи заявили, що ці альтернативи все ще будуть обговорюватися, в тому числі під час переговорів на початку цього тижня між провідними радниками Байдена і міністром оборони Ізраїлю. Але публічний розрив особистих переговорів став яскравою ілюстрацією того, що динаміка відносин між Ізраїлем і його головним спонсором стає все більш небезпечною.

Американські офіційні особи заявили, що вони були спантеличені рішенням Нетаньяху відкликати делегацію

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У Білому домі цей крок був розцінений як надмірна реакція, яка, швидше за все, відображає внутрішньополітичні проблеми самого Нетаньяху.

Через кілька годин після скасування візиту делегації ізраїльський міністр Гедеон Саар подав у відставку після того, як його не включили до складу військового кабінету.

Передісторія: 

  • У понеділок Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію з вимогою негайного припинення вогню між Ізраїлем та палестинськими терористами з ХАМАС, а також звільнення всіх заручників після того, як США утрималися під час голосування. Решта 14 членів Радбезу проголосували за резолюцію, яку запропонували 10 її обраних членів.

Теми: СШАІзраїльСектор Гази
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