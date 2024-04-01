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РФ активно застосовує дрони-розвідники, щоб компенсувати відсутність А-50 – Гуменюк

Валентина РоманенкоПонеділок, 1 квітня 2024, 12:59
РФ активно застосовує дрони-розвідники, щоб компенсувати відсутність А-50 – Гуменюк
російський безпілотник Zala. ілюстративне фото з Вікіпедії

На Південному напрямку російські війська активно використовують розвідувальні дрони, намагаючись компенсувати відсутність літаків дальньої радіолокаційної розвідки А-50.

Джерело: керівниця пресцентру Сил оборони півдня полковник Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Ворог активно використовує дрони, як розвідувальні, так і ударні. Якщо минулої доби ми спостерігали понад 200 розвідувальних дронів у нашій зоні відповідальності, на протяжності від Одещини до Запоріжжя, цієї доби було трошки менше. Але ворог продовжує розвідку, і, очевидно, що в нього є потреба компенсувати в повітрі А-50 саме в такий спосіб.

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Деталі: За словами Гуменюк, ворог збирає інформацію для майбутніх як точкових ракетних ударів, так і масованих атак.

"Очевидно, що і дронові атаки не припиняться, тому що накопичення у ворога є. Днями ми спостерігали переліт вантажного борту з Тегерану до Москви, що говорить про те, що і готові вироби типу Shahed, і комплектуючі – в активній роботі", – додала офіцер.

Гуменюк додала, що уламки дронів-камікадзе, які прилітали під час останніх атак, свідчать, що ворог все частіше виготовляє їх на своїй території, оскільки маркує їх специфічними літерами саме російської абетки.

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Теми: безпілотникивійнаРосія
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