Без паніки: пилова буря українцям не загрожує – синоптики

В Україні не буде пилової бурі, є лише легке погіршення видимості через пил, занесений із пустелі Сахари.

Джерело: Укргідрометцентр

Деталі: Синоптики засопокоюють: запиленість повітря пустельним пилом – це не пилова буря.

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Для пилової бурі швидкість вітру має бути вищою за 12 м/с, а тривати це має 3 години й більше. Синоптики Українського гідрометцентру не очікують посилення швидкості вітру, а отже і бурі цього разу не буде.

Дослівно: "Будь ласка, не плутайте легке погіршення видимості через пил із небезпечним стихійним явищем. Не уявляйте зайвого і не панікуйте".