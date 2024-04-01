Без паніки: пилова буря українцям не загрожує – синоптики
Понеділок, 1 квітня 2024, 13:31
В Україні не буде пилової бурі, є лише легке погіршення видимості через пил, занесений із пустелі Сахари.
Джерело: Укргідрометцентр
Деталі: Синоптики засопокоюють: запиленість повітря пустельним пилом – це не пилова буря.
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Для пилової бурі швидкість вітру має бути вищою за 12 м/с, а тривати це має 3 години й більше. Синоптики Українського гідрометцентру не очікують посилення швидкості вітру, а отже і бурі цього разу не буде.
Дослівно: "Будь ласка, не плутайте легке погіршення видимості через пил із небезпечним стихійним явищем. Не уявляйте зайвого і не панікуйте".