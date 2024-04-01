"Циркони", "Кинджали" та "Шахеди": з початку року РФ випустила по Києву понад 180 ракет і дронів

З початку 2024 року Росія випустила по Києву понад 180 ракет і дронів різного типу.

Джерело: Київська міська військова адміністрація в Telegram

Дослівно: "Ворог систематично атакує ударними дронами та ракетами різних типів та модифікацій. Агресор намагається нас залякати, зруйнувати наше прекрасне місто. Але це йому не вдасться. Скільки б зброї у ворога не було.

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На доказ тому статистика повітряних ударів по Києву за перший квартал цього року. З 01.01.2024 до 01.04.2024 в напрямку Києва ворог застосував понад 180 засобів ураження".

Деталі: Повідомляється, що від початку року Росія випустила по Києву 5 ракет 3М22 "Циркон", 11 "Кинджалів" Х-47М2 , 6 "Іскандерів", 3 ракети Х-69, 1 "Калібр", 113 ракет "Х-101" та 48 ударних БпЛА типу "Shahed".

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