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"Циркони", "Кинджали" та "Шахеди": з початку року РФ випустила по Києву понад 180 ракет і дронів

"Українська правда"Понеділок, 1 квітня 2024, 14:01
Циркони, Кинджали та Шахеди: з початку року РФ випустила по Києву понад 180 ракет і дронів
Наслідки російських ударів по Києву. Фото КМВА

З початку 2024 року Росія випустила по Києву понад 180 ракет і дронів різного типу.

Джерело: Київська міська військова адміністрація в Telegram 

Дослівно: "Ворог систематично атакує ударними дронами та ракетами різних типів та модифікацій. Агресор намагається нас залякати, зруйнувати наше прекрасне місто. Але це йому не вдасться. Скільки б зброї у ворога не було. 

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На доказ тому статистика повітряних ударів по Києву за перший квартал цього року. З 01.01.2024 до 01.04.2024 в напрямку Києва ворог застосував понад 180 засобів ураження".

Деталі: Повідомляється, що від початку року Росія випустила по Києву 5 ракет 3М22 "Циркон", 11 "Кинджалів" Х-47М2 , 6 "Іскандерів", 3 ракети Х-69, 1 "Калібр", 113 ракет  "Х-101" та 48 ударних БпЛА типу "Shahed".

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Теми: КиївРосіяракетний ударШахед
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