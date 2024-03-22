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Росія випустила по Україні 60 "Шахедів" і майже 90 ракет – Зеленський

Валентина РоманенкоП'ятниця, 22 березня 2024, 08:46
Росія випустила по Україні 60 Шахедів і майже 90 ракет – Зеленський
Зеленський. фото ОП

В ніч на 22 березня російські окупаційні війська випустили по Україні понад 60 дронів-камікадзе типу Shahed і майже 90 ракет різних типів.

Джерело: президент Володимир Зеленський у соцмережах

Пряма мова: "За цю ніч було понад 60 "Шахедів" і майже 90 ракет різних типів. Цілі російських терористів світ бачить максимально чітко: електростанції та лінії постачання енергії, гребля ГЕС, звичайні житлові будинки, навіть тролейбус. Росія воює проти звичайного життя людей. Мої співчуття родинам та близьким загиблих від цього терору".

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Деталі: Глава держави зазначив, що у всіх міста, які постраждали від атаки, вже працюють необхідні служби. Триває відновлення постачання електрики.

Зеленський нагадав міжнародним партнерам, що у російських ракет немає затримок, як у пакетів допомоги нашій державі.

Пряма мова: "У "Шахедів" немає нерішучості, як у деяких політиків. Важливо розуміти ціну затримок і відкладених рішень. Системи "Петріот" повинні захищати Харків і Запоріжжя, потрібна ППО, щоб захистити людей, інфраструктуру, будинки та греблі. Партнери точно знають, що необхідно. Точно можуть підтримати. Потрібні ці рішення. Життя має бути захищене від цих нелюдей з Москви".

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Оновлено: Як повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук, в ніч на п'ятницю протиповітряна оборона знищила 92 повітряні цілі ворога зі 151: 55 дронів-камікадзе, 35 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 2 керовані авіаційні ракети Х-59.

Що передувало: Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що атака росіян вночі 22 березня була націлена на українську енергетику і стала наймасштабнішою за останній час.

Російські окупанти атакували Дніпровську ГЕС та низку об'єктів критичної інфраструктури у кількох областях України.

Теми: ракетний ударРосіявійна
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