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В РФ спалахнуло ще одне підприємство: під Москвою горить завод електроізоляції

Євген КізіловПонеділок, 1 квітня 2024, 16:51
В РФ спалахнуло ще одне підприємство: під Москвою горить завод електроізоляції
Палаючий під Москвою завод "Електроізоліт". Фото: скриншот

У підмосковному місті Хотьково почалася пожежа на заводі "Электроизолит". Вогнем охоплено приблизно 3 тисячі квадратних метрів.

Джерело: "РИА Новости" й ТАСС

Деталі: Повідомляють, що горить дах заводу.

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За даними ЗМІ, відомостей про постраждалих і загиблих немає, евакуювали чотирьох осіб.

Що передувало:

ВІДЕО ДНЯ
  • У російському Єкатеринбурзі 1 квітня сталася пожежа в цеху підприємства "Уралмашзавод" на площі 4 тисячі квадратних метрів, перед цим очевидці чули вибух.

Теми: пожежаРосіявиробництво
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