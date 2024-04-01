В РФ спалахнуло ще одне підприємство: під Москвою горить завод електроізоляції
Понеділок, 1 квітня 2024, 16:51
У підмосковному місті Хотьково почалася пожежа на заводі "Электроизолит". Вогнем охоплено приблизно 3 тисячі квадратних метрів.
Джерело: "РИА Новости" й ТАСС
Деталі: Повідомляють, що горить дах заводу.
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За даними ЗМІ, відомостей про постраждалих і загиблих немає, евакуювали чотирьох осіб.
Що передувало:
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- У російському Єкатеринбурзі 1 квітня сталася пожежа в цеху підприємства "Уралмашзавод" на площі 4 тисячі квадратних метрів, перед цим очевидці чули вибух.