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В України є дрони, які здатні пролетіти понад тисячу кілометрів – Федоров

Тетяна ОлійникПонеділок, 1 квітня 2024, 23:03
В України є дрони, які здатні пролетіти понад тисячу кілометрів – Федоров
Віце-прем’єр-міністр – Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров під час конференції «Рік України 2024» у Києві. Фото - Дмитра Ларіна, УП

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що у 2024 році Україні вдалося вдесятеро збільшити виробництво БПЛА дальньої дії, порівняно з минулим роком.

Джерело: Федоров в інтерв’ю Welt

Пряма мова: "Більшість дронів, які атакували російські НПЗ, мають радіус дії від 700 до 1000 кілометрів, але зараз є моделі, які можуть пролетіти понад 1 000 кілометрів".

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Деталі: На думку міністра, саме від розвитку безпілотників залежить результат. Він прогнозує, що перші прототипи дронів зі штучним інтелектом у невеликій кількості можуть зʼявитися на полі бою вже до кінця 2024 року.

Однак, за словами посадовця, наразі не можна сказати, хто перемагає у технологічній війні.

Пряма мова: "Однак поки не можна сказати, хто перемагає в технологічній війні – на одних ділянках ми виграємо, на інших росіяни перевершують нас".

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Теми: безпілотникиМінцифриФедоров
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