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WSJ: У США стурбовані, що їхні безпілотники провалили місію в Україні

Олена ІвашківСереда, 10 квітня 2024, 06:57
WSJ: У США стурбовані, що їхні безпілотники провалили місію в Україні
Безпілотник на заводі Skydio, фото: WSJ

Компанія Skydio з Кремнієвої долини відправила сотні своїх найкращих безпілотників в Україну, щоб допомогти боротися з росіянами, але техніка погано себе зарекомендувала.

Джерело: The Wall Street Journal

Деталі: Дрони Skydio збивалися з курсу і втрачалися через російську радіоелектронну боротьбу. Компанія повернулася до розробки та будівництва нового флоту.

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Як йдеться у статті, більшість малих дронів американських стартапів не змогли проявити себе в бою, розвіявши надії компаній на те, що значок про проходження бойових випробувань принесе продажі та увагу. Це також погана новина для Пентагону, який потребує надійного постачання тисяч малих безпілотних літальних апаратів.

WSJ зазначив, що у першій війні, де малі безпілотники відіграли важливу роль, американські компанії досі не мають значної присутності. Американські безпілотники, як правило, дорогі, несправні і їх важко ремонтувати, кажуть керівники компаній-виробників безпілотників, українці на передовій, українські урядовці та колишні американські військові чиновники. 

Не маючи рішень на Заході, Україна звернулася до більш дешевої китайської продукції, щоб поповнити свій арсенал безпілотників.

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Пряма мова генерального директора Skydio Адама Брая: "Загалом репутація кожного класу американських безпілотників в Україні полягає в тому, що вони працюють не так добре, як інші системи".

Ще деталі: Свій власний безпілотник він назвав "не дуже успішною платформою на лінії фронту".

За даними PitchBook, за останні два роки майже 300 американських компаній, що займаються безпілотними технологіями, залучили загалом близько 2,5 мільярдів доларів венчурного фінансування. 

Видання з посиланням на українських урядовців зазначає, що американські безпілотники є крихкими і нездатними подолати російські технології глушіння і відключення GPS. Іноді вони не могли злетіти, виконати місію або повернутися. Американські безпілотники часто не можуть літати на заявлені відстані або нести значне корисне навантаження.

Керівники американських компаній-виробників безпілотників кажуть, що не очікували, що в Україні розгорнеться радіоелектронна війна. У випадку Skydio, їхній безпілотник був розроблений у 2019 році, щоб відповідати стандартам зв'язку, встановленим американськими військовими. 

Проте Україна знайшла способи отримати десятки тисяч безпілотників, а також запчастини до них з Китаю. Військові використовують готові китайські безпілотники, переважно компанії SZ DJI Technology.

WSJ пише, що Україна також розвинула вітчизняну індустрію безпілотників, яка покладається на китайські компоненти. Українські заводи випускають сотні тисяч невеликих дешевих дронів, які можуть нести вибухівку. Вона також виробляє більші безпілотники, які можуть завдавати ударів вглиб території противника і досягати російських кораблів у Чорному морі. 

Українські війська витрачають близько 10 000 безпілотників на місяць, чого вони не могли б собі дозволити, якби були змушені купувати дорогі американські безпілотники. Багато американських комерційних безпілотників коштують на десятки тисяч доларів дорожче, ніж китайські моделі.

Китайська компанія DJI зарекомендувала себе як бренд безпілотників для українських військових. У заяві DJI йдеться про те, що компанія намагається обмежити використання своїх безпілотників у війні, але не може контролювати використання дронів після їх придбання: "DJI висловлює абсолютний жаль і засуджує використання своїх продуктів для заподіяння шкоди в будь-якій точці світу". 

Теми: безпілотникиСШАвійназброя
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