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Європарламент схвалив масштабну реформу міграційного законодавства ЄС

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникСереда, 10 квітня 2024, 19:18
Європарламент схвалив масштабну реформу міграційного законодавства ЄС
Фото - Getty Images

Європейський парламент на засіданні 10 квітня ухвалив пакет заходів, які покликані переглянути систему надання притулку мігрантам і впорядкувати та спростити процедуру їхнього вислання.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на президентку Європарламенту Роберту Метсолу у Twitter (X) 

Деталі: За словами Метсоли, "ґрунтовна законодавча рамка" для вирішення питань міграції та надання притулку в Євросоюзі є "балансом між солідарністю та відповідальністю".

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Нові положення про міграцію та притулок у ЄС схвалили голосами насамперед правоцентристів у Європарламенті, тоді як ліві та ультраправі підтримали лише окремі заходи, а інші розкритикували.

Пакет заходів, уперше запропонований у 2018 році, покликаний прискорити процеси надання притулку, причому на ухвалення рішень про право на притулок і примусове повернення відводитиметься не більше 12 тижнів.

Також передбачається створення єдиної централізованої системи перевірки на зовнішньому кордоні ЄС та бази даних EURODAC, яка дозволить державам-членам перевірити, чи не подавав шукач притулку такої ж заяви в іншій країні.

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Ще одне положення, на якому наполягали Греція та Італія, стосується запровадження механізму "солідарності": країни, які перевантажені великою кількістю прибулих мігрантів, зможуть перенести процес надання притулку в іншу державу-член ЄС.

Країни, розташовані далі вглиб європейського континенту, отримають вибір: прийняти певну кількість мігрантів або сплатити кошти до спільного фонду Євросоюзу.

Нагадаємо, наприкінці 2023 року іспанське головування у Раді ЄС та Європарламент досягли домовленості щодо ключових елементів у п’яти проєктах законів, які змінять законодавчу рамку ЄС щодо міграції та притулку.

За 2023 рік до ЄС торік прибуло більше мільйона шукачів притулку, але все ще менше, ніж на піку війни у Сирії.

Теми: ЄС
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