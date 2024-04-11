Politico: Франція найбільше серед країн ЄС наростила постачання СПГ з РФ у 2024 році

За перші три місяці цього року поставки російського скрапленого природного газу до Франції зросли більше, ніж до будь-якої іншої країни ЄС порівняно з минулим роком.

Джерело: "Європейська правда"; дані, проаналізовані аналітичним центром "Центр досліджень енергетики та чистого повітря" (CREA) для Politico

Деталі: Про це свідчать дані, проаналізовані аналітичним центром "Центр досліджень енергетики та чистого повітря" (CREA) для Politico, передає "Європейська правда".

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Загалом з початку року Париж заплатив Кремлю понад 600 млн євро за постачання газу, що призвело до закликів до Франції обмежити обсяги закупівель, що ростуть.

"Не може бути так, що Франція, з одного боку, каже, що ми повинні бути жорсткими з Росією, а з іншого боку, платить їй великі гроші", – сказав дипломат з однієї з країн ЄС, який побажав залишитися анонімним.

Зростання газової торгівлі Парижа з Росією відбувається в той час, коли президент Емманюель Макрон намагається зайняти більш жорстку позицію на підтримку Києва через два роки після того, як РФ повномасштабне вторгнення в Україну.

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Минулого місяця французький лідер відмовився виключити відправку військ в Україну і закликав союзників не бути "боягузами", захищаючи Київ, що ознаменувало різкий поворот від його попередніх закликів не "принижувати" російського президента Владіміра Путіна.

Франція наполягає на тому, що її закупівлі газу необхідні для забезпечення постачання газу домогосподарствам по всій Європі, і що вона пов'язана довгостроковою угодою з Росією, яку юридично складно розірвати. Але критики кажуть, що Париж міг би зробити більше для скорочення закупівель, стверджуючи, що його бездіяльність частково зумовлена опором з боку французької національної енергетичної компанії TotalEnergies.

У будь-якому випадку, імпорт викриває слабкі зусилля ЄС, спрямовані на зниження доходів Росії від викопного палива, які становлять майже половину бюджету Кремля, оскільки Москва знаходить все більш креативні способи обійти чинні санкції.

Франція – далеко не єдиний винуватець. Щонайменше дев'ять країн ЄС продовжують купувати російський СПГ, свідчать дані про поставки. Але Париж очолив Євросоюз як за абсолютними обсягами імпорту в 2024 році – загалом 1,5 млн тонн – так і за збільшенням закупівель порівняно з аналогічним періодом минулого року.

У березні Іспанія звернулася до Євросоюзу з проханням зайняти більш жорстку позицію щодо імпорту російського скрапленого природного газу, забезпечивши країнам можливість блокувати його без перенаправлення поставок до сусідів.

Перед цим країни ЄС досягли політичної згоди щодо того, щоби і далі у скоординований спосіб скорочувати споживання газу і забезпечити достатні запаси на нову зиму.

Нагадаємо, в уряді України виключили можливість продовження з Росією угоди про транзит газу, термін дії якої спливає у 2024 році, та розраховують після цього запропонувати українську ГТС європейським партнерам.