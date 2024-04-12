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Бельгія розслідує, чи втручалась Росія у виборчу кампанію в ЄС

Андрій Синявський, Альона Мазуренко П'ятниця, 12 квітня 2024, 15:49
Бельгія розслідує, чи втручалась Росія у виборчу кампанію в ЄС
ФОТО: GETTY IMAGES

Бельгійська прокуратура розслідує можливе втручання Росії у майбутні вибори до Європарламенту на підставі даних, які надали розвідувальні служби.

Джерело: "Європейська правда", Reuters

Деталі: За словами прем'єр-міністра Бельгії Александра Де Кроо, слідчі встановили, що російські групи впливу втручаються в європейські вибори з метою просування проросійських кандидатів і, таким чином, послаблюють європейську підтримку України.

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"Мета полягає в тому, щоб допомогти обрати більше проросійських кандидатів до Європарламенту та посилити певний проросійський наратив у цій інституції", – сказав він.

Де Кроо наголосив, що ослаблення європейської підтримки України допомагає Росії на полі бою в її загарбницькій війні.

Він зазначив, що розслідування в Бельгії розпочали після того, як чеська влада виявила проросійських агентів у Брюсселі, які намагалися впливати на європейських депутатів та навіть платити їм за просування проросійського порядку денного.

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За його словами, виявилося, що готівкові платежі не здійснювалися в Бельгії, хоча втручання в цій країні все ж мало місце.

Де Кроо заявив, що попросив про термінове засідання Євроюсту для обговорення цього питання, та запропонував, щоб офіс ЄС з боротьби з шахрайством OLAF розслідував цю справу.

"Ми несемо відповідальність, і наш обов'язок полягає в тому, щоб захистити право кожного громадянина на вільне і безпечне голосування", – резюмував він.

Минулого місяця журналістське розслідування виявило, що депутат Бундестагу від ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" і кандидат від неї на виборах до Європарламенту Петр Бистронь отримував гроші від проросійської мережі впливу. Сам Бистронь вирішив оскаржити в суді ці звинувачення.

Про викриття мережі, яка розробляла операцію з поширення російського впливу та підриву безпеки в Європі, у березні оголосила Чехія. У цьому контексті Прага наклала санкції проти Віктора Медведчука, а також пропагандиста родом з України Артема Марчевського та прокремлівський сайт правого спрямування Voice of Europe.

Теми: БельгіявибориЄСРосія
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