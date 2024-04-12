Кулеба обговорив з главою МЗС Італії пошуки систем ППО

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорив з міністром закордонних справ Італії Антоніо Таяні пошуки для України систем протиповітряної оборони.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Кулебу у Twitter (Х)

Деталі: Кулеба зазначив, що обговорив конкретні кроки, як Італія, яка головує у G7, може взяти активну участь у пошуку систем протиповітряної оборони та прийнятті узгоджених рішень щодо їх доставки в Україну.

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Він подякував італійському колезі за послідовну підтримку України.

I spoke with @Antonio_Tajani and thanked Italy for its consistent support for Ukraine. We discussed concrete steps how Italy, as the G7's presiding country, can take an active role in finding air defense systems and making coordinated decisions about their delivery to Ukraine. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 12, 2024

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Нагадаємо, Кулеба у виступі на Форумі дипломатії воєнного часу визначив п'ять пріоритетів роботи МЗС у 2024 році, і першим назвав постачання в Україну ППО.

Також у четвер Кулеба закликав голову МЗС Франції до негайних дій із постачання ППО Україні та заявив, що Україна не втратила б Трипільську ТЕС, маючи достатньо Patriot.