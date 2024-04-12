Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Кулеба обговорив з главою МЗС Італії пошуки систем ППО

Христина Бондарєва, Тетяна ОлійникП'ятниця, 12 квітня 2024, 21:07
Кулеба обговорив з главою МЗС Італії пошуки систем ППО
Дмитро Кулеба. Фото - Getty Images

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорив з міністром закордонних справ Італії Антоніо Таяні пошуки для України систем протиповітряної оборони.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Кулебу у Twitter (Х)

Деталі: Кулеба зазначив, що обговорив конкретні кроки, як Італія, яка головує у G7, може взяти активну участь у пошуку систем протиповітряної оборони та прийнятті узгоджених рішень щодо їх доставки в Україну.

Реклама:

Він подякував італійському колезі за послідовну підтримку України. 

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо,  Кулеба у виступі на Форумі дипломатії воєнного часу визначив п'ять пріоритетів роботи МЗС у 2024 році, і першим назвав постачання в Україну ППО.

Також у четвер Кулеба закликав голову МЗС Франції до негайних дій із постачання ППО Україні та заявив, що Україна не втратила б Трипільську ТЕС, маючи достатньо Patriot.

Теми: Кулеба ДмитроІталія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW: Росіяни можуть посилити атаки, користуючись "вікном" до прибуття допомоги США

Стало відомо, коли Сенат США голосуватиме за пакет допомоги Україні

У Росії істерика через рішення про допомогу США Україні та конфіскацію активів

Байден закликав Сенат швидше схвалити допомогу Україні, Ізраїлю й Тайваню

Розстріл поліцейських на Вінниччині: знайшли авто вбивць та військові боєприпаси

У Конгресі США підтримали допомогу Україні

Усі новини...
Кулеба Дмитро
Україна веде перемовини щодо двох батарей Patriot та однієї Samp-T – Кулеба
Кулеба: Ми б не втратили Трипільську ТЕС, якби мали достатню кількість Patriot
Кулеба: Україна розглядає варіант позичити 7 батарей Patriot в інших країн
Останні новини
04:28
ISW: Росіяни можуть посилити атаки, користуючись "вікном" до прибуття допомоги США
03:32
На громаду Сумщини ворог скинув 38 мін, ще в одній – поранив місцевого жителя
02:36
В ЄС рішення Конгресу США про допомогу Україні назвали "чітким сигналом Кремлю"
02:02
гімнастикаОнофрійчук пройшла до фінальної частини Кубку світу з художньої гімнастики
01:54
Блінкен вирушить у Китай обговорити підтримку РФ Пекіном – CNN
01:22
США можуть відправити в Україну додаткових військових радників – Пентагон
00:30
У США в межах пакету іноземної допомоги ухвалили новий законопроєкт про заборону TikTok
00:26
футбол"Жирона" знову перемагає: Довбик укріпив лідерство в гонці бомбардирів іспанської ліги
00:18
Стало відомо, коли Сенат США голосуватиме за пакет допомоги Україні
23:49
Німецький залізничний оператор забороняє курити канабіс на своїх вокзалах
Усі новини...
Реклама: