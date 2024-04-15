WP: Зеленського роздратувало прохання США не бити по російських НПЗ

Віцепрезидентка США Камала Гарріс під час Мюнхенської безпекової конференції у лютому провела зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським, під час якої закликала утриматись від ударів по російських нафтопереробних заводах.

Джерело: "Європейська правда"; публікація The Washington Post, яке посилається на джерела

Деталі: За словами співрозмовників видання, прохання Гарріс "роздратувало" Зеленського і його помічників.

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Джерела видання зазначили, що український президент "відмахнувся" від цих рекомендацій, оскільки не був впевнений, що це відображення консенсусної позиції адміністрації Джо Байдена.

Видання нагадує, що у наступні тижні Вашингтон підтвердив це попередження в численних бесідах з українською стороною. Зокрема, про це заявляли високопоставлені представники Пентагону і розвідки США, а також радник президента з національної безпеки Джейк Салліван, який відвідував Київ у березні.

Однак після цього Україна завдала ударів по низці російських об'єктів, включаючи атаку 2 квітня на третій за величиною російський нафтопереробний завод "Танеко" у Татарстані.

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Американські посадовці стверджують, що підтримка світових енергетичних ринків для зниження інфляції є пріоритетом для адміністрації Байдена перед президентськими виборами.

Але, за їхніми словами, це також важливо для збереження підтримки українських військових зусиль в Європі.

"Підвищення цін на енергоносії ризикує послабити європейську підтримку допомоги Україні", – сказав американський високопосадовець.

У США також сумніваються у військовій вигоді від цих українських атак. Зокрема, американські військові вважають, що удари мало зменшують боєздатність Росії і призвели до масованої ракетної атаки на українську електромережу, яка завдає Україні набагато більшої шкоди, ніж удари по НПЗ завдали Росії.

Видання зазначає, що позиція США щодо ударів по російських НПЗ обурила Україну, яка вважає такі дії справедливими, враховуючи безперервні атаки Росії на українську територію.

Українські офіційні особи вважають ці атаки необхідними для того, щоб підвищити ціну російської агресії і підкреслити, що російське суспільство не буде в безпеці, доки не закінчиться розв'язана РФ війна.

Нещодавно міністр оборони США Ллойд Остін критично висловився про удари по НПЗ, поставивши під сумнів їхній вплив на хід війни.

Водночас у Європі вважають, що Україна має право бити по російських НПЗ. Зокрема, глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна заявив, що вважає атаки України на російські нафтопереробні заводи виправданими, якщо вони допомагають зменшити російські доходи та ускладнюють Росії ведення війни.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив після останньої масштабної атаки РФ, що Україна має право бити по російських нафтопереробних заводах.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Україна має право завдавати ударів по "легітимних військових цілях" за своїми межами.