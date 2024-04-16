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У Копенгагені масштабна пожежа охопила будівлю історичної біржі

Марія Ємець, Станіслав ПогоріловВівторок, 16 квітня 2024, 12:23
У Копенгагені масштабна пожежа охопила будівлю історичної біржі
Фото: Getty Images

У столиці Данії, Копенгагені вранці 16 квітня виникла масштабна пожежа у будівлі копенгагенської біржі Берсен, де зберігаються твори мистецтва, спіральний шпиль на даху вже обвалився.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на DR i TV2

Деталі: Повідомляється, що поліція одразу перекрила прилеглі вулиці і спрямувала рух альтернативними маршрутами.

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У будівлі Берсен, яку добудували у 1625 році, розміщуються кілька офісів. Усіх людей евакуювали, багато хто з присутніх на місці забігав у будівлю, щоб винести розвішені на стінах твори мистецтва.

Спіральний шпиль на даху, головна окраса будівлі, опинився в епіцентрі пожежі і невдовзі обвалився.

 
Фото: Getty Images

"Палають 400 років нашої культурної спадщини", – прокоментував міністр культури Якоб Енгель-Шмідт. 

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Роботу вогнеборців ускладнює мідна покрівля, яка фактично утримує жар всередині, а також встановлені довкола будівельні риштування, оскільки там відбувалися реставраційні роботи. 

"Ми викликали техніку для зняття частини покрівлі, щоб можна було ефективніше гасити полум’я ззовні. Тому що вода просто стікає по покрівлі, – пояснив начальник команди реагування Франк Трір Міккельсен. – Це той тип пожежі, яких ми найбільше боїмося, адже це дуже цінні історичні будівлі".

 
Фото: Getty Images

Пожежники зазначили, що першочергово будуть намагатися запобігти подальшому поширенню вогню в обох напрямках від осередку, а якщо це не буде вдаватися – зосередяться на захисті навітряної сторони, куди полум’я простіше не пустити, та прилеглих будівель. 

Будівля перебувала у процесі реставрації, під час якої хотіли виправити недоліки реставрації у ХІХ сторіччі та повернути фасаду його оригінальний вигляд. За свою історію будівля не раз переживала інші пожежі в історичному центрі. 

Нагадаємо: У Франції цьогоріч завершиться реставрація Собору Паризької Богоматері після масштабної пожежі 2019 року. У грудні на відновлений шпиль повернули традиційного золотого півня.

Теми: Даніяпожежа
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