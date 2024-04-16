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Путіну і Зеленському в Молдові довіряють однаково - опитування

Олег Павлюк, Євген КізіловВівторок, 16 квітня 2024, 18:17
Путіну і Зеленському в Молдові довіряють однаково - опитування
Президенти України Володимир Зеленський і Молдови Мая Санду. фото: Getty Images

Жителі Молдови мають приблизно однаковий рівень довіри до президентів України Володимира Зеленського, Молдови Маї Санду та Франції Емманюеля  Макрона.

Джерело: опитування CBS Research на замовлення ініціативи WatchDog.MD, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker

Деталі: Згідно з опитуванням, Володимиру Зеленському довіряють 30,5% громадян Молдови (14,6% опитаних – дуже довіряють, 15,9% – довіряють), тоді як не довіряють – майже 54% (10,2% – не дуже довіряють, 43,7% – узагалі не довіряють).

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У випадку з Путіним частка молдован, які висловили довіру, становить 30,1% (17,8% – дуже довіряють, 12,3% – довіряють), натомість не довіряють понад 54% (8,3% – не дуже довіряють, 45,9% – взагалі не довіряють).

Президенту Франції Емманюелю Макрону в Молдові довіряють 29,8% респондентів (12,2% – дуже довіряють, 17,6% – довіряють). Не довіряють йому майже 40% (10,5% – не дуже довіряють, 29,2% – взагалі не довіряють)

Опитування проводили з 6 до 13 квітня. У ньому взяли участь 1008 осіб віком від 18 років. Похибка становила приблизно 3%.

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Нагадаємо: Поляки визнали світовим політиком 2023 року президента США Джо Байдена, на другому місці – президент України Володимир Зеленський.

Про особливості громадської думки в Молдові читайте у статті На третину проросійські: як у Молдові співіснують рух до ЄС, війна та підтримка союзу з Росією.

Теми: ПутінЗеленськийМолдоваопитування
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