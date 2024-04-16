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Боррель: Атаки по Ізраїлю та Україні порівнювати не можна

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникВівторок, 16 квітня 2024, 21:55
Боррель: Атаки по Ізраїлю та Україні порівнювати не можна
Високий представник Європейського Союзу із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель. Фото - Getty Images

Високий представник Європейського Союзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що ситуацію в Україні та Ізраїлі порівнювати не можна.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Борреля на пресконференції за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС 16 квітня

Деталі: За словами Борреля, ситуація, коли західні союзники допомогли Ізраїлю збити іранські ракети й дрони, та ситуація з російськими атаками в Україні, – це "дві відмінні речі, які не можна порівняти".

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Насамперед він нагадав, що в Ізраїлі є багаторівнева система захисту повітряного простору "Залізний купол", і для розгортання в Європі її аналога знадобилося б багато часу та фінансових ресурсів, яких немає.

"По-друге, під час іранської атаки ракети пролітали над військово-повітряними базами, які належать Франції, США та Йорданії. І вони також захищали свої бази. В Україні цього немає. Там немає військово-повітряних баз, які належать США, Британії чи Йорданії", – додав топдипломат ЄС.

Боррель водночас підкреслив, що вважає необхідним для Євросоюзу зміцнювати спроможності української ППО.

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"У понеділок (22 квітня. – Ред.), коли зустрічатимуться міністри оборони (країн-членів ЄС. – Ред.), сподіваюсь, що в нас будуть досить конкретні зобов’язання в цьому напрямку", – сказав він раніше під час пресконференції.

Напередодні Зеленський після засідання Ставки верховного головнокомандувача заявив, що західні держави можуть так само допомогти Україні захиститись від російських атак, як і Ізраїлю – під час іранських ударів.

У Білому домі заявили, що США відмовились від будь-якої бойової участі у війні в Україні, тому не збиватимуть іранські дрони, які запускає Росія, як вони з союзниками зробили це минулими вихідними в Ізраїлі.

Теми: Ізраїль
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