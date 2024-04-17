Чехія та Бельгія закликають до нових санкцій проти РФ за спробу вплинути на вибори в ЄС

Прем’єри Бельгії та Чехії Александер Де Кроо та Петр Фіала вимагають ввести нові санкції проти Росії через її спроби втрутитись у вибори в Євросоюзі.

Джерело: відповідний лист Де Кроо, опублікований у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Голови бельгійського та чеського урядів наголосили, що з огляду на останні викриття російський режим "намагається вплинути на майбутні європейські вибори і посилити проросійський наратив у новому Європарламенті".

Реклама:

Вони висловили намір порушити питання російського впливу на зустрічі лідерів ЄС, тому що "ми просто не можемо дозволити Росії зійти з рук такий кричущий напад на наші демократичні інститути та принципи".

"У зв'язку з цим настав час запровадити новий режим обмежувальних заходів ЄС, спрямований на протидію зловмисній діяльності Росії", – пропонують Де Кроо та Фіала.

"Так само ми повинні вивчити, чи дозволяють мандати Європейської прокуратури та Європейського бюро по боротьбі з шахрайством переслідувати це втручання в судовому порядку. Якщо це не так, ми не повинні виключати розширення цих мандатів, щоб дозволити таке переслідування в майбутньому", – додали вони.

ВІДЕО ДНЯ

Про викриття мережі, яка розробляла операцію з поширення російського впливу та підриву безпеки в Європі, у березні оголосила Чехія. У цьому контексті Прага наклала санкції на Віктора Медведчука, а також пропагандиста родом з України Артема Марчевського та прокремлівський сайт правого спрямування Voice of Europe.

Крім того, бельгійська прокуратура розслідує можливе втручання Росії у майбутні вибори до Європарламенту на підставі даних, які надали розвідувальні служби.